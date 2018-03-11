"İslam kimsenin tekelinde değildir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İSTİSMARCI SÖYLEMDE BULUNAN KİŞİLER İÇİN ARAŞTIRMA YAPILACAK

Gündemdeki tartışmalarla ilgili Erbaş, "Yasal görevi gereği toplumu din konusunda aydınlatma sorumluluğu ile Diyanet İşleri Başkanlığımız İslam'ın hakikatlerini her şeyden önde tutmu, sabitelerine ters düşen bir açıklama asla yapmamıştır. Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği yanlış bilgiler ile milletimizi yanıltan, istismarcı söylem yapan kişi ve gruplara karşı gerekli araştırmaları titizilikle yaparak milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir." dedi.

HERKES İSLAM HAKKINDA KONUŞURKEN DİKKATLİ OLMALI

Ali Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır. Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan bazı fıkıh hükümlerini değişen şartlara göre gözden geçirmek dinde reform anlamına gelmemektedir.

İslamı ilimler fakültelerimiz bu konuda yetkin kurumlardır. İslam elbette hiç bir kurumun tekelinde değildir. İslam'ın ilkelerini yanlış anlatacak hatalı söz ve eylemlerden herkes kaçınmalıdır.