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Kod adı: Armihansa...

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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'in ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Hazırlanan "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Gülen'in "armihansa" kullanıcı adıyla programı 12 Ekim 2015 ila 19 Şubat 2016 arasında kullandığı bilgisi yer alıyor.
Kod adı: Armihansa...
Kod adı: Armihansa... Kod adı: Armihansa... Kod adı: Armihansa...

Erzurum'da Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan yargılandığı  davada 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni  Büşra Gülen'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmaları ortaya  çıktı.  Hazırlanan "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Gülen'in "armihansa"  kullanıcı adıyla programı 12 Ekim 2015 ila 19 Şubat 2016 arasında kullandığı  bilgisi yer alıyor.

 Tutanakta, Gülen'in 702 mesaj gönderdiği, bin 151 mesaj aldığı, 52  mail gönderdiği, 668 mail aldığı ve program üzerinden kendisine 22 arama geldiği,  159 arama yaptığı kaydedildi. Tutanakta örgüt elebaşının diğer yeğeni Hüseyin Gülen ile Büşra  Gülen'in birbirlerini ekledikleri ve Gülen'in program üzerinde 5 gruba dahil  edildiği, 29 kişi ile görüştüğü belirtildi.  Büşra Gülen'in ByLock yazışmalarında, genel olarak programlara ve  toplantılara katılım, toplantıların ayarlanması ve katılan kişilerin  belirlenmesi, ev ayarlanması, evin ihtiyaçlarının giderilmesi ve işlerinin  görülmesi gibi konular tespit edildi.

 

Gülen'in E.K. ile yaptığı ve 455 kaydın tespit edildiği ByLock  yazışmalarında, "Kağıdı yanıma almadım, istişareye getirsem olur mu? Her an  tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış haber geldi." ifadesi de yer  alıyor.

 Tutanakta, Gülen'in soyisminin örgüt elebaşı ile aynı olmasından  dolayı kendisine ayrıcalık tanınmasını, "Abla kiraları yatırdım, yeni eve geldim.  Gümüşlerin de parasını gönderdim. Adam soyismimi duydu, bana özel hediye  gönderecekmiş. Hocamızın yakınında bir isimmiş." şeklinde beyan ettiği  belirtildi. Gülen'in, toplantıların ayarlanması konusunda yardımının bulunduğuna  yönelik programda, "Benden net 4 kişi var 7 de olabilir Sıla'lar vazgeçmezse.  S... apartmanı dedim kızlara, çarşamba kahvaltıyla başlanacak, değişme yoktur  inşallah. Abla Esengül'e nasıl ulaşabilirim, acil lockumuzu eklesek, ben onu  ekledim ama onun da haberi olsa." konuşmaları yaptığı yer aldı.

 E.K. ile görüşme talebinde bulunan Gülen'in Ankara'da yaşamasına  rağmen İzmir'de "mütevelli grubu"nda bulunduğundan bahsetmesine ilişkin şu  konuşmaları tespit edildi:

E.K: Büşra nerdesin?

Büşra: İzmir'deyim abla, birşey mi oldu?

E.K: Neredesin? Akademideyim, gel bize gidelim.

Büşra: Bozyakadayım, mütevelli grubunda.

E.K: Orada ne işin var? Sen sahildesin mübarek, geçerken ealarına  baksak.

Büşra: Yarın kiraları aldıktan sonra görüşsek olur mu abla?

Gülen'in M.D. ile yaptığı görüşmelerde, abla diye hitap ettiği bir  kişiden bir miktar para aldığı, aldığı parayla kamp ve kış paketi alışverişi  yapacağı ve "Abla yarın akademide olacağız. 11 gibi ikimiz paket hazırlayacağız.  Sonra diğer kızlar gelecek, kamp ayarlayacağız" ifadesi yer alıyor.

M.D. ile Gülen'in program üzerinden haberleştiklerine yer verilen  tutanakta, şu konuşmaları aktarıldı:

M.D: Büşra, acil Elif ablanın mailini dinlemelisin. Canım birazdan  verecem seni alamadım. Mecuduna denk gelecek şekilde bakar mısın?

Büşra: Abla benim bu değişiklik yok.

M.D: 1 gün yok mu?

Büşra: Ben 10 güne tamamladım. 5 kişi var söz veren, onları da  yapacam.

Gülen'in Ö.Ç. ile yaptığı görüşmede de iş yükünden bahsederek, "Abla  yarın biz Ceren ablayla gazete merkezine gidip evlerin adreslerini  güncelleyeceğiz. Vazife sahamız geniş ancak yetiştirebiliyoruz. Abla ben salı  İstanbul'a gidiyorum 11 talebe ziyaret edeceğim." dediği kaydedildi.

Gülen'in İ.K. ile kamp programına yönelik yaptığı konuşmada, İ.K'nin  "Bak şöyle yapalım salı sabah serler ve siz hep beraber toplanalım olur mu?  Akademide orada yüz yüze netleştirelim" dediği bildirildi.

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Kod adı: Armihansa...Kod adı: Armihansa...FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'in ByLock yazışmaları ortaya çıktı. Hazırlanan "Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"nda, Gülen'in "armihansa" kullanıcı adıyla programı 12 Ekim 2015 ila 19 Şubat 2016 arasında kullandığı bilgisi yer alıyor.
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