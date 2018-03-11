Galatasaray-Konya maçında şok saldırı!

beIN Sports spikerlerinden Emre Gönlüşen maçın devre arasında saldırıya uğradı. Güvenlik güçlerinin olaya anında müdahale ettikleri ve saldırganı gözaltına aldıkları kaydedildi.
Emre Gönlüşen, yayıncı kuruluşun 4K kanalı için maçı anlatıyordu.
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beIN Sports spikerlerinden Emre Gönlüşen maçın devre arasında saldırıya uğradı. Güvenlik güçlerinin olaya anında müdahale ettikleri ve saldırganı gözaltına aldıkları kaydedildi.
Emre Gönlüşen, yayıncı kuruluşun 4K kanalı için maçı anlatıyordu.