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Galatasaray-Konya maçında şok saldırı!

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Galatasaray-Konya maçında şok saldırı!
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Atiker Konyaspor'u ağırlarken ilk devrede çok tatsız bir olay yaşandığı öğrenildi.
Galatasaray-Konya maçında şok saldırı! Galatasaray-Konya maçında şok saldırı! Galatasaray-Konya maçında şok saldırı!

beIN Sports spikerlerinden Emre Gönlüşen maçın devre arasında saldırıya uğradı. Güvenlik güçlerinin olaya anında müdahale ettikleri ve saldırganı gözaltına aldıkları kaydedildi. 

Emre Gönlüşen, yayıncı kuruluşun 4K kanalı için maçı anlatıyordu. 

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