12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 118.558 1.41
  • Altın: 161,855 -0.24
  • Dolar: 3,8130 0.09
  • Euro: 4,7009 0.10

Teröristlerin itirafları: Türk askeri bizi silecek

»
Teröristlerin itirafları: Türk askeri bizi silecek
Cinderesi'nde sağ ele geçirilen 5 terörist : Bazı örgüt üyeleri 'Türk askerinin bu kadar kararlı savaştığını görmedim' diyordu. Panik ve korku Burseya Dağı'nın alınmasıyla başladı.
Teröristlerin itirafları: Türk askeri bizi silecek Teröristlerin itirafları: Türk askeri bizi silecek Teröristlerin itirafları: Türk askeri bizi silecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, Cinderesi bölgesinde sağ olarak yakalanan YPG'li 5 teröristin ifadeleri, örgütün tükenme noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Kafr Cannah köyündeki terör örgütüne ait kamptan silahlarını bırakarak kaçan 5 terörist ifadelerinde şunları anlattı:

SİVİL YALANI TUTMADI

 Andok Kendal (32): Türkiye için söyledikleri 'Sivilleri öldürüyorlar' algısı tutmadı. Yayımlanan o fotoğraflar internet sitelerinden kopyalanmış sahte resimlerdi. Kampın haberleşmede kullandığı bilgisayarında kayıtlı olan adreslere Türkiye'den ve birçok Avrupa ülkesinden, "Yıllardır 3.5 milyondan fazla Suriyeli'ye tek başına bakan Türkiye için 'Sivilleri öldürüyorlar' yalanınız tutmuyor. Bunları yayımlamayın" diye yorumlar yazılıyordu. Ama o yorumlar siliniyordu.

TÜRK ASKERİ YPG'Yİ BİTİRECEK

 Hasan Rubar (39): Türk Askeri YPG'yi bitirecek. Günlerdir telsizlerimizden bizimkiler hep "Bittik tükendik. Asker bizi burayı bitirecek. Acele yardıma gelin Tüm arkadaşlar vuruldu" şeklinde anonslar geçiyordu.

TÜRK ASKERİNİ GÖRÜNCE KORKU VE PANİK BAŞLADI

 Azad Andok (38): Burseya Dağı'na asker yaklaştığında orada öleceğimizi anlayınca 23 arkadaşla tünellerden kaçarak Cinderesi bölgesine geldik. Burseya Dağı'nda askerle çatışırken yanımda olan Hogir ve Çiya kod adlı Kandil'den gelen PKK'lılar kendi aralarında "8 yıldır dağdayım. Türk askerinin bu kadar kararlı ve ölüme meydan okuduğunu görmedim" diye konuşmalarına şahit oldum. Panik ve korku daha o zaman başlamıştı. Uçaklar ve tankların atışları hedefleri tam isabetle alıyordu. 9 ay önce "Gelmezsen aileni öldürürüz" dedikleri için katılmak zorunda kaldım.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ı şaşırtan rakam,! Duyunca talimat verdiErdoğan'ı şaşırtan rakam,! Duyunca talimat verdiAnkaralı iş adamlarının uçak sorununa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı.
Savcı noktayı koydu! Bu aşk değil cinsel taciz!Savcı noktayı koydu! Bu aşk değil cinsel taciz!Liseli kızı aylarca takip edip mesajlar atan, kaçırmaya teşebbüs eden Caner A.’ya, savcılık “Dur” dedi.
'İstiklal Marşı dünyada benzeri olmayan bir marş''İstiklal Marşı dünyada benzeri olmayan bir marş'Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve yazarımız Doğan, "İstiklal Marşı, dünyada benzeri olmayan bir marş. Diğer ülkelerin marşları bir iki parlak cümle üzerine kurulmuştur." dedi.
Rest çekti! Ya birlikte yapacağız ya da...Rest çekti! Ya birlikte yapacağız ya da...Kıbrıs Rum tarafı ada açıklarındaki petrol ve doğalgaz aramaları için uluslararası enerji şirketleriyle anlaşma imzaladı.
AK Parti'den 'ittifak' açıklamasıAK Parti'den 'ittifak' açıklamasıAK parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhur ittifakı için, "Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir. " ifadelerini kullandı.
Afrin'de flaş gelişme! Ayrılmaya başladılarAfrin'de flaş gelişme! Ayrılmaya başladılarTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin'deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı.
  • Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok12 Mart 2018 Pazartesi 11:40
  • Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!12 Mart 2018 Pazartesi 11:39
  • İhraç edilen asker 'cephanelikle' yakalandı!12 Mart 2018 Pazartesi 11:38
  • İçişleri'nden son dakika açıklaması!12 Mart 2018 Pazartesi 11:21
  • ABD'den Menbiç teklifi!12 Mart 2018 Pazartesi 11:09
  • Afrin'de 3. aşamaya geçildi12 Mart 2018 Pazartesi 11:08
  • ABD'den "İncirlik iddiaları"na cevap!12 Mart 2018 Pazartesi 11:00
  • TSK açıkladı! 3347 terörist öldürüldü12 Mart 2018 Pazartesi 10:00
  • Türk askerini bu sözlerle karşıladılar12 Mart 2018 Pazartesi 09:45
  • Cerablus modeliyle 200 bin kişi evine dönecek12 Mart 2018 Pazartesi 09:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri