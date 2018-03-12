Pilotlarımız konvoyu bombaladı, Karayılan kaçtı

Anlaşma üzerine Afrin’e girmek isteyen 40 araçlık konvoy 22 Şubat’ta TSK tarafından imha edilmişti. Afrinli uyuşturucu baronunun villasında kalan Karayılan da panikle Haseke’ye kaçtı.

PKK elebaşılarıyla gövde gösterisi için 16 Şubat'ta Afrin'e gelen Murat Karayılan, 22 Şubat'ta terör konvoyu vurulunca panikleyerek geldiği yere kaçtı.

PKK elebaşılarından Murat Karayılan, şubat ayı başında ABD gözetimindeki konvoyla Suriye kuzeyindeki Haseke’ye geldi. Kamışlı, Ayn İsa ve Resul Ayn’da 4 gün kalan Karayılan, 16 Şubat’ta Münbiç-Halep hattını kullanarak Afrin’e geçti. Afrin merkezde sözde kanton yöneticileri ile toplantılar yapan Karayılan, 19 Şubat’ta Kefer Cenne bölgesine gitti. Terör örgütünün Suriye’deki en büyük askeri kampının bulunduğu Kefer Cenne’de cephe sorumlularını toplayan Karayılan, “Esed rejimi ile anlaştık, yakında buraya gelip bayrak çekecekler, ABD bu süreci destekliyor, Türkiye’nin daha fazla ilerlemesine izin verilmeyecek” dedi.

VE UMUTLARIN TÜKENİŞİ...

Rakka, Deyrizor, Haseke, Ayn el-Arab ve Rasul Ayn’dan toplanan militanlarla oluşturulan terör konvoyu, 20 Şubat’ta Münbiç’e geldi. Otobüs, pikap ve minibüslerle Afrin’e gitme amaçlı yola çıkan konvoya Halep’te Esed’in Şebbihaları ve İran destekli Şii milisler de katıldı. Terör konvoyundan ilk 40 araç, 22 Şubat’ta Nubl-Zehra üzerinden Afrin’e ilerledi. Ziyara köyü sınırlarından Afrin’e yönelen konvoy, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan ve karadan vurularak geri çevrildi. Beraberinde 2 tank, 3 zırhlı personel taşıyıcı, uçaksavar, tanksavar ve 57 milimetrelik top taşıyan konvoy araçlarına Şii grup flamaları, PKK paçavraları ve Esed bayrakları asıldı. Türkiye’nin müdahalesiyle durdurulan terör konvoyu, Afrin’de şova hazırlanan PKK elebaşılarının umutlarını da bitirdi.

KAÇIŞ TEL RIFAT’TAN

TSK ve ÖSO birliklerinin Raco sonrası hızlı ilerlemesine ek olarak Kefer Cenne terör eğitim kampının havadan ve karadan vurulması, terör cephesinde korku ve paniğe yol açtı. Kefer Cenne kampına 400 metre mesafedeki PKK mensubu Afrinli bir uyuşturucu baronunun süper lüks villasında kalan Murat Karayılan, Mahmut Berhudan ve PKK sözcüsü Nuri Mahmud, toptan gıda malzemeleri dağıtımında kullanılan tali yoldan önce Afrin’e oradan da Tel Rıfat hattına geçirildi. Tel Rıfat’a 2 kilometre mesafedeki Kefer Nasıh’tan rejim kontrolündeki Miskan’a oradan da Kındi-Handarat-Duvvar Cendul güzergahını kullanarak Halep’e geçen Karayılan, buradan yeniden Haseke’ye döndü. Afrin’e Halep-Nubl güzergahını kullanarak giren PKK elebaşısı Murat Karayılan, 22 Şubat sonrasında Nubl’ün TSK tarafından sıkı gözetim altına alınması sonrası yolunu değiştirerek Halep’e Tel Rıfat üzerinden kaçtı.

ORADA ŞOV YAPACAKTI

Yeni Şafak, PKK’nın iki numaralı ismi Karayılan’ın Afrin’den Haleb’e götürülmesinde Esed Albayı Abdurrahman Cahcah’ın refakat ettiği bilgisine ulaştı. 25 Şubat’ta bölgeyi terk ettiği sanılan Karayılan, Esed rejimi ile varılan mutabakata paralel olarak Afrin ilçe merkeziyle birlikte rejim bayrağı çekilecek bölgeler arasındaki Kefer Cenne’de ‘KCK toplantısı’ yapmayı planlıyordu. Kandil merkezli PKK üst yönetiminin bu planı, terör konvoyunun TSK tarafından vurulmasıyla bozuldu. Karayılan’ın, gidiş ve dönüşte Rusya ordusunda görevli bir albayın da destek verdiği iddia ediliyor.

Yeni Şafak