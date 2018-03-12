Bahar temizliği! Teröristler böyle vuruldu

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ÇNRA'ların ateşlenmesi sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabından "Rabbimize ettiğimiz dualarımız, Afrin kapılarına dayanan kahramanlarımız için" notuyla paylaştı.
ATAK HELİKOPTERİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE VURDU
Terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ATAK helikopterlerinin, Afrin kırsalında zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalışan teröristleri etkisiz hale getirilme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalıştıkları tespit edilen teröristler, ATAK helikopterini fark edince bulundukları yerden kaçmaları sırasında yoğun bir şekilde ateş altına alınarak etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.