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Putin’den şok eden itiraf! Türk yolcu uçağını düşürün

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Putin’den şok eden itiraf! Türk yolcu uçağını düşürün
Rus lider, kendi adını taşıyan belgeselde dört yıl önce gerçekleşen olayı itiraf etti.
Putin’den şok eden itiraf! Türk yolcu uçağını düşürün Putin’den şok eden itiraf! Türk yolcu uçağını düşürün Putin’den şok eden itiraf! Türk yolcu uçağını düşürün

"Bana, Ukrayna'dan İstanbul'a gitmekte olan bir uçağın kaçırıldığı, hava korsanının Soçi'ye inmek istediği söylendi" diyen Putin, 110 yolcu taşıyan Pegasus uçağının düşürülmesi talimatını verdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi adını taşıyan yeni bir belgesel filmde, 2014 yılında içinde bomba bulunduğu ve Soçi Kış Olimpiyatları'nın açılış törenini hedef aldığı bildirilen PegasusHavayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi emrini verdiğini söyledi.

Putin ayrıca aynı belgeselde dedesinin Vladimir Lenin ve Joseph Stalin için de aşçılık yaptığını anlattı.

Rusya'da sosyal medyada yayınlanan iki saatlik belgesel filmde Putin, Soçi Kış Olimpiyatları açılışından kısa bir süre önce kendisine, Ukrayna'dan Türkiye'ye giden bir yolcu uçağının kaçırıldığının söylendiğini, bu ihbarın daha sonra yanlış alarm olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Belgeselde Putin, gazeteci Andrey Kondraşov'a açıklamasında 7 Şubat 2014'te Soçi Olimpiyatları'nın güvenliğinden sorumlu yetkililerden telefon geldiğini belirtip "Bana, Ukrayna'dan İstanbul'a gitmekte olan bir uçağın kaçırıldığı, hava korsanının Soçi'ye inmek istediği söylendi" dedi.

Belgeselde gazeteci Kondraşov da, Pegasus Havayolları'na ait Harkov-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçaktaki bir yolcunun üzerinde bomba olduğu ve istikametini Soçi'ye çevirdiği haberlerinin geldiğini söyledi.

Pegasus'a ait 110 yolcu taşıyan uçak 7 Şubat 2014'te kaçırılma sinyali vermiş, Türk pilot uçağı Soçi yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmişti. Dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'tüm yolcular uçaktan sorunsuz indirildikten sonra hava korsanının etkisiz hale getirildiğini' söylemişti.

UÇAĞI DÜŞÜRÜN EMRİNİ VERDİM

Röportajlardan oluşan 'Putin' adlı belgeselde Rus lider, uçağın kaçırıldığı haberi geldikten sonra acil durum prosedürünün yerine getirilmesi talimatı verdiğini, bunun da uçağın düşürülmesi anlamına geldiğini olduğunu söyledi: "Ben de onlara 'plana göre hareket edin' dedim."

Bu talimattan birkaç dakika sonra ise başka bir telefon geldiğini ve ihbarın yanlış alarm olduğuna dair bilgilendirildiğini ifade etti.

Putin, uçağın kaçırılma haberinin doğru olmadığının anlaşılmasından kısa bir süre sonra da Soçi Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'da Putin'in belgeseldeki ifadelerini teyit etti.

Belgeselin ilk bölümü resmi medya kuruluşu yöneticisi, yorumcusu ve Kremlin yanlısı YouTube kullanıcısı Dmitry Kiselyov'ın da aralarında olduğu devlet yanlısı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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