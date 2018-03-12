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Mesut'tan rekor, Arsenal'den 1000. gol!

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Mesut'tan rekor, Arsenal'den 1000. gol!
Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal evinde konuk ettiği Watford'u 3-0 yendi.
Mesut'tan rekor, Arsenal'den 1000. gol! Mesut'tan rekor, Arsenal'den 1000. gol! Mesut'tan rekor, Arsenal'den 1000. gol!

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, takımının Watford karşısında 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı. Mesut, 141 maçta 50. asistini yaptı ve Premier Lig rekoru kırdı. Arsenal ise Premier Lig'de sahasındaki 1000. gole ulaştı.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Wenger'in öğrencileri beklenen galibiyeti Watford karşısında aldı ve taraftarlarına kendilerini affettirdi.

Karşılaşmada Mesut Özil, Shkodran Mustafi'nin 8. dakikada attığı golün asistini yaparak Premier Lig tarihinde 50. asistine 141 maç ile en erken ulaşan oyuncu olarak tarihe geçerken Mustafi'nin attığı gol de Arsenal'in lig tarihinde evinde attığı 1000. gol olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmayı 2-0'lık kazanan Arsenal'in maçtaki bir diğer gollerini ise Aubameyang ve Henrikh Mkhitaryan kaydetti. Mücadelenin 62. dakikasında Watford Troy Deeney'nin ayağından penaltı vuruşundan yararlanamazken Cech kurtardığı penaltı ile Arsenal tarihinde ilk kez bir penaltı vuruşunu kurtarmış oldu.

Topçular bu sonuçla 48 puana yükseldi ve Avrupa Ligi'ne katılma yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

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