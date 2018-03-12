12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 118.558 1.41
  • Altın: 161,855 -0.24
  • Dolar: 3,8130 0.09
  • Euro: 4,7009 0.10

Cerablus modeliyle 200 bin kişi evine dönecek

»
Cerablus modeliyle 200 bin kişi evine dönecek
Afrin, PKK’lı teröristlerden temizlendikten sonra yeniden inşa edilecek. İlçe huzura kavuşunca yaklaşık 200 bin kişinin evine dönmesi bekleniyor.
Cerablus modeliyle 200 bin kişi evine dönecek Cerablus modeliyle 200 bin kişi evine dönecek Cerablus modeliyle 200 bin kişi evine dönecek

Yakında teröristlerden tamamen temizlenecek Afrin’de hayat, ‘Cerablus modeli’ ile normale döndürülecek. Zeytin Dalı Harekâtı’nın amacını dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından “Biz işgal için girmedik” sözleriyle duyuran Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı sonrası Cerablus ve Bab’da uyguladığı projelerin aynısını Afrin’de de hayata geçirecek.

Bu çerçevede terörden arındırma, yerleşim yerlerinin mayın-el yapımı patlayıcılardan temizlenmesi, sürdürülebilir insani yardım, altyapı gibi adımlar izlenerek sivil halkın dönüşüne uygun zemin hazırlanacak. Afrin’e Zeytin Dalı sonrası 200 bin kişinin dönmesi bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ İNŞA SÜRECİ

Türkiye hem devlet kurumları, birçok sivil toplum örgütleriyle birlikte koordineli çalışarak PKK/PYD ve DEAŞ’tan temizlenecek Afrin’de çok yönlü bir ‘inşa’ süreci başlatacak. Oluşacak istikrar ortamında Afrin’in ihya süreci ‘güvenlik’, ‘insani yardım desteği’, ‘ekonomik istikrar’, ‘altyapı ve üstyapı hizmetleri’, ‘adli durum ve adaletin tesisi’, ‘gıda temini’, ‘barınma hizmetleri’, ‘sağlık yardımları’ ve ‘eğitim hizmetleri’ gibi unsurlardan oluşacak. Öncelikle halkın günlük yaşantısını sürdürebilmesi için elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara dönük çalışmalar yapılacak. Silahların susması, temel ihtiyaçların karşılanmasını takiben göçün tersine dönmesi için yerleşim yerleri düzene kavuşturulacak.

ENKAZ KALMAYACAK

Bu kapsamda yollardaki hasarın giderilmesi, asfaltlama yapılması, sokak lambalarının çalışır vaziyete getirilmesi gibi işlemler yapılacak. Hastalıkların önüne geçmek için çevre temizliği yapılacak; çöp temizleme traktörü, çöp toplama aracı, çöp toplama konteynerleri yerleştirilecek. Bunun öncesinde ise terör örgütünün enkaza çevirdiği binalar iş makineleriyle temizlenecek. Sağlanacak güvenlik ortamının devamı için ise kolluk güçleri oluşturulacak. Bu çerçevede Afrin, Türkiye tarafından yerel halk arasından eğitilecek polis bölgede görev alacak. Uzun süredir eğitim alamayan bölge gençleri ve çocuklarsa yeniden eğitime başlayacak. PKK’nın kapattığı okullar şehrin kurtarılmasıyla birlikte kapılarını açacak. Teröristlerin zarar verdiği binalar onarılacak.

ADALET TESİS EDİLECEK

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın desteğiyle Afrin’de mahkeme ve savcılık ofisleri açılacak. Türkiye bütüncül olarak adalet sarayı, cezaevleri, karakollar ve kontrol noktaları için destek verecek. Afrin’i işgal eden örgüt, şimdiye dek bölgedeki çok sayıda camiye zarar verdi. Türkiye, sosyal dokuyu iyileştirmek ve manevi düzeni tesis etmek adına camileri ve PKK’nın karargaha dönüştürdüğü hastaneleri de onaracak. Sağlığına kavuşan hastaneler artık Afrin halkına hizmet verecek. Ayrıca bölgeye mobil sağlık TIR’ları gönderilecek.

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ı şaşırtan rakam,! Duyunca talimat verdiErdoğan'ı şaşırtan rakam,! Duyunca talimat verdiAnkaralı iş adamlarının uçak sorununa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı.
Savcı noktayı koydu! Bu aşk değil cinsel taciz!Savcı noktayı koydu! Bu aşk değil cinsel taciz!Liseli kızı aylarca takip edip mesajlar atan, kaçırmaya teşebbüs eden Caner A.’ya, savcılık “Dur” dedi.
'İstiklal Marşı dünyada benzeri olmayan bir marş''İstiklal Marşı dünyada benzeri olmayan bir marş'Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve yazarımız Doğan, "İstiklal Marşı, dünyada benzeri olmayan bir marş. Diğer ülkelerin marşları bir iki parlak cümle üzerine kurulmuştur." dedi.
Rest çekti! Ya birlikte yapacağız ya da...Rest çekti! Ya birlikte yapacağız ya da...Kıbrıs Rum tarafı ada açıklarındaki petrol ve doğalgaz aramaları için uluslararası enerji şirketleriyle anlaşma imzaladı.
AK Parti'den 'ittifak' açıklamasıAK Parti'den 'ittifak' açıklamasıAK parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhur ittifakı için, "Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir. " ifadelerini kullandı.
Afrin'de flaş gelişme! Ayrılmaya başladılarAfrin'de flaş gelişme! Ayrılmaya başladılarTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin'deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı.
  • Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok12 Mart 2018 Pazartesi 11:40
  • Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!12 Mart 2018 Pazartesi 11:39
  • İhraç edilen asker 'cephanelikle' yakalandı!12 Mart 2018 Pazartesi 11:38
  • İçişleri'nden son dakika açıklaması!12 Mart 2018 Pazartesi 11:21
  • ABD'den Menbiç teklifi!12 Mart 2018 Pazartesi 11:09
  • Afrin'de 3. aşamaya geçildi12 Mart 2018 Pazartesi 11:08
  • ABD'den "İncirlik iddiaları"na cevap!12 Mart 2018 Pazartesi 11:00
  • TSK açıkladı! 3347 terörist öldürüldü12 Mart 2018 Pazartesi 10:00
  • Türk askerini bu sözlerle karşıladılar12 Mart 2018 Pazartesi 09:45
  • Cerablus modeliyle 200 bin kişi evine dönecek12 Mart 2018 Pazartesi 09:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri