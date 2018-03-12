FETÖ’den akılalmaz bir taktik daha!

Firarilerin gizlenme ve barındırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan gaybubet evlerinin devletçe ortaya çıkarılmasıyla örgüt yeni taktiklere başvurdu. Yeni taktiklerin başında “Hijyen evleri” geliyor

Hareketlenen iç siyaset ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın oluşturduğu gündeme karşın, FETÖ operasyonları da hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde yürütülen FETÖ operasyonlarını bugünlerde iki ana başlık altında toplamak mümkün.İlki, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki “kripto” örgüt mensuplarının tek tek ortaya çıkarıldığı “ankesörlü telefonlarla sağlanan iletişim sistemi”ne yönelik soruşturmalar.Diğeri ise örgütün “halen devam eden” sivil yapılanmasının gün ışığına çıkarılması

HİJYEN EVLERİ

FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmalarda ise örgütün çalışmaları ve faaliyetleriyle ilgili yeni bulgulara ulaşılıyor. Yeni bulguların başında FETÖ’nün “hijyen evleri” geliyor.15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’nün “Gaybubet Evleri” ortaya çıkarılmıştı.Haklarındaki soruşturmalar sonrasında kayıplara karışan FETÖ mensuplarının, deşifre olmamış örgüt üyelerince gaybubet evleri kurulmaya başlanmıştı.Firarilerin gizlenme ve barındırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan gaybubet evlerinin devletçe ortaya çıkarılmasıyla örgüt yeni taktiklere başvurdu.



YENİDEN YAPILANMA İÇİN OLUŞTUTULMUŞ

Yeni taktiklerin başında “Hijyen evleri” geliyor. FETÖ’nün “yeniden yapılanmayı” sağlamak adına hijyen evlerini oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

EVLERİN ÖNEMİ

Hijyen evlerinin özelliğini şöyle anlatmak mümkün.Bu evler, FETÖ’nün yeniden yapılanmasının sağlandığı mekanlar olarak tanımlanıyor. Daha önceden güvenlik birimlerinde FETÖ’den herhangi bir kaydı bulunmayan ve örgüt yönetimince “sorumlu düzeyinde” göreve getirilen “temiz” kişiler, yine daha önce hiçbir FETÖ üyesi ve yapısıyla bağlantısı olmayan kişilerin kimliklerini kullanarak bulundukları yerlerde evler kiralıyorlar.

Tamamen temiz isimler üzerinden yürütülen kiralama işlemleri sonrasında kurulan hijyen evlerinde hiçbir şekilde örgütsel buluşmalar yapılmıyor. Bu evler, il veya ilçe sorumluluğuna getirilen FETÖ mensuplarının denetiminde. Örgütün halen topladığı paralar bu evlerde saklanıyor. Para dağıtımları bu evler üzerinden sağlanıyor.

Hijyen evlerinin yine hiçbir biçimde gaybubet evleriyle teması bulunmuyor. Aradaki bağlantı, yeniden yapılanma kapmasında göreve getirilen kişiler üzerinden yürütülüyor.

Örgüt faaliyetlerinin devamını sağlayacak toplantıların gerçekleştirildiği hijyen evlerine gelenler, sadece “arındırılmış kişi” olarak örgüt içinde faaliyette bulunanlar.

İKİ İLDE OPERASYON

Hijyen evlerine yönelik Tekirdağ ve Adıyaman’da kısa süre önce operasyonlar yapıldı. Adıyaman’daki hijyen evlerindeki üniversite öğrencileri gözaltına alındı. Örgütün faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşıldı.

Tekirdağ’da ise hijyen evlerinin oluşturulmasının dışında, örgüt içindeki hiyerarşide yer alan FETÖ mensuplarının halen kaçak veya firarda olan örgüt üyeleri ile buluşmalar gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca, örgüt üyelerini kendilerine yönelik takipleri boşa çıkarmak için farklı taktikleri uyguladıkları anlaşıldı.

Buluşma gerçekleştirmek isteyen örgüt mensuplarının, birbirlerini görmelerine karşın uzak durdukları, araç kullandıkları sırada kavşak içine girdikten sonra aynı kavşağı bir kaç kez dönerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, şehirlerarası karayollarında 30-40 kilometre hızla araç kullandıkları belirlendi.

İLETİŞİM STRATEJİSİ

Ayrıca, hijyen evlerinden sorumlu kişilerin zorunlu olmadıkça telefon iletişimi sağlamadıkları, telefon bağlantısı yapmak durumunda kaldıkları zaman ise yabancı uyruklu kişiler üzerine aldıkları GSM hatları üzerinden görüşmeler yaptıkları saptandı. FETÖ üyelerinin, yabancı uyruklular üzerine aldıkları telefon hatlarını da sık sık değiştirdikleri ve iletişimi internet üzerinden gerçekleştirilen telefon görüşmeleriyle yaptıkları tespit edildi.

FETÖ üyelerinin, örgütsel faaliyetler kapsamında her perşembe gecesi sohbet toplantıları yaptıkları, sohbetlerin yapıldığı evlere giderken telefon hatlarını kapattıkları anlaşıldı.

MİLLİYET