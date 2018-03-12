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Türk askerini bu sözlerle karşıladılar

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Mehmetçik ve ÖSO, temizlenen köylerdeki sivillere yardım elini uzattı. Yaşlılar da Türk askerini, “Antep kuşatmasında ‘Vurun Türk milleti namus günüdür’ dedik. Bugün de namus günüdür” diyerek karşıladı.
Türk askerini bu sözlerle karşıladılar
Türk askerini bu sözlerle karşıladılar Türk askerini bu sözlerle karşıladılar Türk askerini bu sözlerle karşıladılar

Mehmetçik'in Afrin kuşatması devam ederken, terör örgütü işgalindeki köyler de bir bir temizlenmeye devam ediyor. TSK destekli ÖSO kuvvetleri, düzenledikleri operasyonla Kefer Rum köyünü teröristlerden kurtarmayı başardı.

GÜNLERDİR AÇ SUSUZ

Operasyon sırasında köyün içinde bulunan ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller de bölgeden tahliye edildi. ÖSO'cular, çatışmaların ortasında kalan zor durumdaki sivilleri kendi araçlarıyla güvenli bölgelere getirdi. ÖSO mensupları, günlerdir aç olan sivillere kumanya dağıttı. Kurtarılan bazı sevinç siviller gözyaşlarını tutamadı. Mehmetçik ve ÖSO'ya teşekkür eden 85 yaşındaki Mustafa Şebo da, "Biz kendi halimizde yaşayanlar insanlardık. Kendi vatanımızda yıllarca buğday biçtik, zeytincilik yaptık. Terör, savaş nedir bilmeden yaşadık. Bu insanlar geldi, başımıza bela oldu. Bu bölgede Fransız kuşatması gördük. O gün 'Vurun Antepeliler, namus günüdür, vurun Türk milleti namus günüdür' dedik. Bugün de namus günüdür. Vurun Türk milleti namus günüdür" diye konuştu.

KIZILAY DA YETİŞTİ

Öte yandan terörden arındırılan Cinderesi'ne bağlı Nasriye köyüne de Türk Kızılayı tarafından gıda malzemesi ulaştırıldı. Kızılay ekiplerini büyük sevinçle karşılayan köy sakinleri, görevlilere alkışlarla "Hoş geldiniz" diyerek çiçek verdi. Köy sakinlerinden Fatma Ahmet kendilerine yardım gönderen Türk halkına teşekkür etti.

CİNDERESİ'NDE MAYIN TEMİZLİĞİ

TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden kurtardığı Afrin'in Cinderesi beldesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor. Cinderesi'nde devam eden mayın temizleme çalışmalarıyla bazı aileler evlerine dönmeye başladı. ÖSO çatısı altındaki Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit, Cinderesi'nde sivillerin evlerine dönüşünü güvenli bir şekilde sağlamak için beldeye terör örgütlerinin döşediği mayın ve patlayıcıları temizlemeye devam ettiklerini söyledi. Raşit, "İşgal değil özgürleştirmek için buradayız. Afrin Afrinlilerindir. Korkak örgüt, sivilleri canlı kalkan yapıyor. Afrin özgürleşene kadar savaşacağız" dedi.

SABAH

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