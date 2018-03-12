12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 118.558 1.41
  • Altın: 161,855 -0.24
  • Dolar: 3,8130 0.09
  • Euro: 4,7009 0.10

Yok artık Hasan Ali! F.Bahçeliler çıldırdı

»
Yok artık Hasan Ali! F.Bahçeliler çıldırdı
İsmail Köybaşı'nın sakatlığında 11'in değişmezi olan Hasan Ali Kaldırım, Evkur Yeni Malatya deplasmanında ilginç bir istatistiğe imza attı.
Yok artık Hasan Ali! F.Bahçeliler çıldırdı Yok artık Hasan Ali! F.Bahçeliler çıldırdı Yok artık Hasan Ali! F.Bahçeliler çıldırdı

Tecrübeli sol bek sahada en fazla pas hatası yapan isimdi. Hasan Ali Kaldırım 15 hatalı pasla takımının bu alandaki en kötü ismiydi. Onu 12 pas hatasıyla kaleci Volkan Demirel takip etti.

TOP KAPMA YARIŞI

Sarı-lacivertliler futbol ve oyun olarak pek üstün değildi ama orta alanda rakibe baskı oluşturdu ve bunu da rakamlarla gösterdi. 90 dakikalık dilimde top kapma istatistiğinin ilk 3 sırasında Fenerbahçeliler vardı. M. Topal 5 top kaparken onu 3'le Josef, 2 ile de Skrtel takip etti. Malatya'da en fazla top kapanlar ise Buğra ve Chebake'ydi (2).

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Giuliano 43 golcüyü solladıGiuliano 43 golcüyü solladıSezon başında Zenit'ten transfer edilen Giuliano, Süper Lig'de gollerine devam ediyor.
Yok artık Hasan Ali! F.Bahçeliler çıldırdıYok artık Hasan Ali! F.Bahçeliler çıldırdıİsmail Köybaşı'nın sakatlığında 11'in değişmezi olan Hasan Ali Kaldırım, Evkur Yeni Malatya deplasmanında ilginç bir istatistiğe imza attı.
Suudi Arabistan ile ABD tatbikata başladıSuudi Arabistan ile ABD tatbikata başladıSuudi Arabistan ile ABD Kara Kuvvetleri arasındaki "2018 Dostluk" isimli askeri tatbikatın başladığı bildirildi.
Mesut'tan rekor, Arsenal'den 1000. gol!Mesut'tan rekor, Arsenal'den 1000. gol!Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal evinde konuk ettiği Watford'u 3-0 yendi.
Maicon: Kadıköy'den lider çıkmak istiyoruzMaicon: Kadıköy'den lider çıkmak istiyoruzGalatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, Konyaspor'u 1-0'dan geri gelerek 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.
Hasan Şaş tribünde fenalaştı!Hasan Şaş tribünde fenalaştı!Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, Atiker Konyaspor maçında fenalaştı. Hasan Şaş bir anda herkesi korkuttu.
  • Büyük skandal! Başkan silahla sahaya girdi12 Mart 2018 Pazartesi 06:15
  • Galatasaray-Konya maçında şok saldırı!11 Mart 2018 Pazar 23:48
  • Büyük skandal! Başkan silahla sahaya girdi11 Mart 2018 Pazar 23:45
  • Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!11 Mart 2018 Pazar 23:40
  • F.Bahçe kritik virajı döndü!11 Mart 2018 Pazar 19:23
  • Arda yok artık dedirtti!11 Mart 2018 Pazar 10:23
  • Menajeri açıkladı! Gomis'e teklif var10 Mart 2018 Cumartesi 12:26
  • Başakşehir'e kötü haber! 'Arda ayrılacak'10 Mart 2018 Cumartesi 10:39
  • Başakşehir dağıldı! Zirve yolunda ağır darbe10 Mart 2018 Cumartesi 00:07
  • Beşiktaş maçı öncesi Başakşehir'de deprem!10 Mart 2018 Cumartesi 00:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri