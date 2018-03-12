Yok artık Hasan Ali! F.Bahçeliler çıldırdı

Tecrübeli sol bek sahada en fazla pas hatası yapan isimdi. Hasan Ali Kaldırım 15 hatalı pasla takımının bu alandaki en kötü ismiydi. Onu 12 pas hatasıyla kaleci Volkan Demirel takip etti.



TOP KAPMA YARIŞI



Sarı-lacivertliler futbol ve oyun olarak pek üstün değildi ama orta alanda rakibe baskı oluşturdu ve bunu da rakamlarla gösterdi. 90 dakikalık dilimde top kapma istatistiğinin ilk 3 sırasında Fenerbahçeliler vardı. M. Topal 5 top kaparken onu 3'le Josef, 2 ile de Skrtel takip etti. Malatya'da en fazla top kapanlar ise Buğra ve Chebake'ydi (2).