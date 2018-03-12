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ABD'den Menbiç teklifi!

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ABD'den Menbiç teklifi!
Türkiye ABD ile masada Afrin’den sonraki hedefi Menbiç’i görüşüyor. Alınan bilgilere göre ABD’nin Menbiç için askeri çözüm dışında formüller önerdiği kaydediliyor.
ABD'den Menbiç teklifi! ABD'den Menbiç teklifi! ABD'den Menbiç teklifi!

Türkiye PKK’yı Afrin’de kıskaca alırken, bir sonraki hedef Menbiç için de ABD ile görüşmeyi sürdürüyor. Alınan bilgilere göre ABD Menbiç’i askeri harekât olmadan çözmek için teklif getirdi. Türkiye teröristleri sınırlarından temizleme kararlılığını yineledi ve yöntemlerin ABD’nin atacağı somut adımlara göre görüşülebileceği mesajı verdi.

Türkiye ABD ile masada Afrin’den sonraki hedefi Menbiç’i görüşüyor. Alınan bilgilere göre ABD’nin Menbiç için askeri çözüm dışında formüller önerdiği kaydediliyor. Görüşmelerde Türkiye’nin Fırat Nehri’nin doğusunu ve batısını da teröristlerden temizleme kararlılığı öne çıktı. Ancak yöntemler konusunda müzakerelere açık olunduğu mesajı verildi. ABD’nin terör örgütüne silah ve mühimmat desteğini derhal sona erdirmesi, teröristlerin Menbiç’ten kesin olarak çıkarılması, Afrin’de de Menbiç’te de kendi halkının bu bölgelere yerleştirilmesi olmazsa olmaz şartlar olarak masaya kondu. Türkiye bu süreçler boyunca bölgede bulunacağını vurguladı. ABD ise terör örgütü IŞİD’le olan mücadelenin sekteye uğramaması için Türkiye’nin Menbiç’te bir askeri harekâta başlamaması önerisinde bulundu. Bu noktada YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması konusunda ılımlı mesajlar verdikleri ancak, bölgenin güvenliğinin sağlanması konusunda çekinceler ortaya koydukları ifade edildi. ABD ve Türkiye’nin bölgedeki güvenlik hattını birlikte kurması formülü üzerinde görüş bildirildi. Tarafların görüşmelerle ilgili değerlendirme yapacağı, 19 Mart’ta Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Washington’da yapılacak toplantının çalışma komisyonlarıyla ilgili tablonun ortaya çıkmasında belirleyici olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’nin Afrin’deki teröristlerin sıkıştırılması nedeniyle ABD’nin YPG/PKK’lı teröristlerin Fırat’ın doğusuna çekilmesi önerisi de getirdiği de ifade edildi. Türkiye’nin Afrin’deki harekatı müzakere konusu etmeyeceğini, askeri harekatın planlandığı gibi sürdürüldüğü, operasyona zarar verebilecek hiçbir adımın atılmayacağının bir kez daha tekrarlandığı ifade edildi. Türkiye’nin kendi planıyla ilerlemeyi sürdüreceği ancak, ABD’nin somut adım atması ve bunların da gerçekleşmesi halinde değerlendirme yapılabileceği belirtildi.

FIRAT’IN DOĞUSUNA DA İZİN YOK

Ankara’nın Afrin ve Menbiç sonrası Fırat’ın batısındaki terörist YPG/PKK unsurlarının oluşturduğu tehdidin sona erdirilmesi için gerekli adımları atacağı vurgusu yaptığı belirtildi. Türkiye’ye yönelik tehdidin boyutlarının Afrin harekatında ortaya çıktığı, bu aşamadan sonra terör örgütünün bölgede özellikle sınırlardaki varlığına hiçbir şartta izin verilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Suriye’deki YPG/PYD varlığının Türkiye’deki PKK gibi hatta daha ileri bir yapıya dönüşmesine izin verilmeyeceği, bu noktada kaynağında mücadele azminin kararlılıkla sürdürüleceği de kaydedildi.

WASHINGTON POST: AMERİKAN ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

ABD ve Türkiye’nin Menbiç uzlaşmasının detaylarıyla ilgili iddialar ABD basınında da yer aldı. ABD ve Türkiye tarafından oluşturulan çalışma grubunun Menbiç konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. Washington Post Gazetesi’nin bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, anlaşma uygulamaya geçmesi halinde ABD, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesini kabul etti. Amerikan askerlerinin de bölgeden çekilmeye başladığı ileri sürüldü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD ile Menbiç ve Fırat’ın doğusu için anlaştıklarını duyurmuştu. YPG’li teröristler 2016’da IŞİD’den aldıkları Menbiç’te konuşlanmışlardı. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Ankara’ya YPG’lilerin bölgeden çekileceği yönünde taahhüt vermiş ancak sözünde durmamıştı.

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