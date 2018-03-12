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İsrail'de 'savaş' hazırlığı! Sirenler çaldı...

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İsrail'de 'savaş' hazırlığı! Sirenler çaldı...
İsrail ordusunun, "olası büyük bir savaşa" hazırlık amacıyla ülke çapında 7 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikat başlattığı bildirildi.
İsrail'de 'savaş' hazırlığı! Sirenler çaldı... İsrail'de 'savaş' hazırlığı! Sirenler çaldı... İsrail'de 'savaş' hazırlığı! Sirenler çaldı...

İsrail ordusundan yapılan ve yerel basında yer alan açıklamada, pazar akşamı yerel saat ile 19.00'da sirenlerin çalmasıyla geniş çaplı bir tatbikatın başlatıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin tatbikat çerçevesine alınmadığı belirtilen açıklamada, faaliyete sivillerin tahliyesiyle ilgilenen ordu güçlerinin de katıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu geçen hafta pazar günü ABD ordusuyla, Lübnan ile Gazze'den gelebilecek "muhtemel saldırılara karşı" ortak kapsamlı tatbikat başlatmıştı. Söz konusu tatbikatın mart ayı ortasına kadar sürmesi planlanıyor. 

ABD ve İsrail orduları, 2001'den beri ortak askeri tatbikat düzenliyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, geçen ay yaptığı açıklamada, Lübnan merkezli Hizbullah hareketinin savaşa kalkışması durumunda, İsrail'in tüm gücünü kullanacağı ve kara kuvvetlerinin Lübnan'a gireceği tehdidinde bulunmuştu.

Liberman'ın tehdidine karşı, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri, Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ve bazı bakanlar ile üst düzey yetkililerin yer aldığı Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, "Lübnan'ın güvenliği" konulu toplantı düzenlemiş ve ardından İsrail'in muhtemel saldırısına karşılık verebilmesi için Lübnan ordusuna tam yetki verildiği bildirilmişti.

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