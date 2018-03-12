Giuliano 43 golcüyü solladı

Fenerbahçe'nin Malatya deplasmanında aldığı galibiyeti son dakikalarda attığı golle perçinleyen Giuliano 22. Süper Lig maçında 12. golüne imza attı.



Brezilyalı yıldız, böylece ligde görev yapan 43 forvetten daha fazla gol atmayı başardı. Giuliano sadece Gomis, Burak Yılmaz, Jahovic ve Umut'un gerisinde kaldı.



Başarılı yıldız, gol sayısında Başakşehir'in forveti Adebayor'u yakalarken, kendi takım arkadaşları Fernandao (5), Soldado (3) ve Janssen'in (2) toplam gol sayısından daha fazla gol atma başarısı gösterdi.