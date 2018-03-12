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Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok

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Türkiye ile ABD arasında kurulan çözüm mekanizmalarının ilk toplantısında Münbiç konusunda anlaşma sağlandı. ABD’li yetkililer YPG’lileri Fırat’ın doğusuna kaydırmayı kabul etti.
Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok
Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok

Washington Post gazetesi, Türkiye ile ABD arasında kurulan ortak çalışma komisyonlarının geçen hafta gerçekleştirdiği ilk toplantılarda, YPG’lilerin Münbiç’ten çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 23 Şubat’ta Ankara’da yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki Suriye düğümünü çözmek için kurulması kararlaştırılan ortak çalışma komisyonlarının en önemlisi olan Suriye komisyonu Washington’daki ilk toplantılarını Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirdi.

Toplantıda ABD’li yetkililer Türk tarafına, Kürt militanları Münbiç’ten çıkararak Fırat’ın doğusuna kaydırmayı kabul ettiklerini söyledi. YPG’lilerin ne zaman ve ne şekilde Münbiç’i boşaltacağı konusu ise, komisyonların gelecek toplantılarında tartışılacak.

ABD’nin Münbiç konusundaki kararını uygulamaya koyması halinde, Ankara-Washington hattında son dönemde artan gerilimin bir ölçüde azaltaılacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki aylarda iki ülke başkentlerinde devam etmesi öngörülen komisyon toplantılarında ele alınan bir diğer konu da, Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı S-400 füze savunma sistemleri olacak. Adı açıklanmayan Türk yetkili, ABD yönetiminden üst düzey isimlerin son aylarda gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinde Türk makamlarının Washington tarafına akıllarındaki çekinceleri net bir şekilde dile getirdiğini vurguladı.

'ANKARA'YA SÖZ VERDİK'

Gazeteye konuşan Trump yönetimine mensup üst düzey bir yetkili, ABD’nin YPG’lileri geri çekilmeye ikna edip etmeyeceği konusunda endişeli olduğunu söyledi. “Türklerle ilerleyebilmemiz buna bağlı, çünkü onlara bir söz verdik” diye konuşan yetkili, Washington’un daha önce verdiği Meübiç’teki Kürt militanları geri çekme sözü karşılığında, Ankara’nın ABD’ye, Suriye’deki DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatları için İncirlik Üssü’nü kullanmasına izin verdiğini hatırlattı.

Yetkili, “Bizim için aldatıcı bir durum, çünkü bu kişilerle (Kürt militanlar) uzun yıllar beraberdik. Özellikle bizim askerlerimiz açısından, onlarla derin kişisel ilişkiler kurduk ve kimse bu ilişkilerin yıpranmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

Gazete bu görüşe karşın, Türkiye ile ortaklığı daha önemli gören üst düzey askeri yetkililerin ve diplomatların, ‘kritik bir müttefiğin’ şikayetlerini daha fazla görmezden gelemeyeceklerine karar vermiş göründükleri yorumunu yaptı.

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