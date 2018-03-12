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Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyor

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Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyor
Altındağ’daki Altınköy ve Altınköy açık hava müzesi ne zaman açılıyor? Altınköy’de neler var? Altınköy nerde, Altınköy'e nasıl gidilir? Altınköy ve Altınköy açık hava müzesi 15 Mart'ta açılıyor. 15 Mart'tan itibaren Altınköy'ü ziyaret edebilirsiniz.
Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyor Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyor Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyor

Altındağ’daki Altınköy ve Altınköy açık hava müzesi ne zaman açılıyor? Altınköy’de neler var? Altınköy nerde, Altınköy'e nasıl gidilir

Altınköy’ün açılış tarihi belli oldu. İlkbahar aylarına yaklaşılmasıyla Altınköy de üretime ve kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.  

Peki Altınköy ne zaman açılıyor ?

Altınköy 15 Mart’ta açılıyor. 

15 Mart’tan itibaren ekime ve üretime başlayacak olan Altınköy, bu tarihten itibaren ziyaret edilebilecek. 

Başkent’te Altındağ’ın Karapürçek mahallesinde bulunan Altınköy’de neler var? 

1930’larda, 40’larda, 50’lilerde Anadolu’nun bir köyünde ne varsa, Altınköy’de de hepsi hatta daha fazlası var.

Altınköy’ün kapısı, camisi, çamaşırhanesi, okulu, bakkalı,  köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi, koyunlar, kuzular, inekler, öküzler, atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, geyikler, ceylanlar, arılar, horozlar, tavuklar, buğday tarlası, sebze, meyve tarlaları, meyve ağaçları, ahırlar, kümesler, at ve öküz arabası da var. 

Altınköy’de süt, yoğurt, tereyağ, peynir, yumurta, un, ekmek, domates, salatalık, kara lahana, marul, roka, semizotu, ıspanak, brokoli, patlıcan, kabak, fasulye  yetiştiriliyor. 

Altınköy’de nalbant, kalaycı, dokumacı, demirci, değirmenci, köy bekçisi, köy muhtarı, kahveci, bakkal, seyis de var.

Bu köyde 100 yıl öncesine ait eşyalar da bulunuyor.

Altınköy’de tırmık, anadut, dirgen, dibek, soku, tokaç,  havan, el değirmeni, hereni, kuşhane, iği, çotra, sarım tarağı, futun, kulaklı sandık, keşkek tokmağı, sıyırgı da var.

Gazeteilksayfa.com

 

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