12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 118.558 1.41
  • Altın: 161,855 -0.24
  • Dolar: 3,8130 0.09
  • Euro: 4,7009 0.10

İçişleri'nden son dakika açıklaması!

»
İçişleri'nden son dakika açıklaması!
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri'nden son dakika açıklaması! İçişleri'nden son dakika açıklaması! İçişleri'nden son dakika açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir haftada 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.116 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.107 Terör (PKK/KCK 262, AŞIRI SOL 10, DEAŞ 95, FETÖ/PDY 740), 3.783 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 136 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5.026 kişi gözaltına alınmıştır.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; son 1 haftada yurt içinde toplam 13 (1 ölü, 7 sağ, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

6 ilde (Mardin-10, Tunceli-4, Hakkâri-1, Bitlis-4, Batman-1, Diyarbakır-1) 21 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

14’ü ağır ve uzun namlulu (1 M-16, 1 Doçka, 4 Roketatar, 8 Kalaşnikov, 1) toplam 21 silah,

1.172 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

46 El Bombası,

2.944 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

9 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

2.756 operasyonda; Piyasa değeri 12.827.832 TL olan;

979 kg Esrar,

96 kg Eroin,

1,3 kg Kokain,

1,5 kg Afyon Sakızı,

2,83 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

6,1 kg Metamfetamin,

366.426 adet Uyuşturucu Hap,

535 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. 

Ayrıca piyasa değeri 4.765.864 TL olan;

648 bin 407 adet Kaçak Sigara,

45 bin 403 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.738 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 416 şüpheli gözaltına alınmıştır. 11 kg esrar, 5 kg eroin, 2,7 kg sentetik kannabinoid, 4,1 kg metamfetamin, 3.406 adet uyuşturucu hap, 454 kök kenevir, 1,5 kg afyon sakızı ve 43 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 635 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

389’u denizlerde olmak üzere toplam 5.371 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 136 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ı şaşırtan rakam,! Duyunca talimat verdiErdoğan'ı şaşırtan rakam,! Duyunca talimat verdiAnkaralı iş adamlarının uçak sorununa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı.
Savcı noktayı koydu! Bu aşk değil cinsel taciz!Savcı noktayı koydu! Bu aşk değil cinsel taciz!Liseli kızı aylarca takip edip mesajlar atan, kaçırmaya teşebbüs eden Caner A.’ya, savcılık “Dur” dedi.
'İstiklal Marşı dünyada benzeri olmayan bir marş''İstiklal Marşı dünyada benzeri olmayan bir marş'Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve yazarımız Doğan, "İstiklal Marşı, dünyada benzeri olmayan bir marş. Diğer ülkelerin marşları bir iki parlak cümle üzerine kurulmuştur." dedi.
Rest çekti! Ya birlikte yapacağız ya da...Rest çekti! Ya birlikte yapacağız ya da...Kıbrıs Rum tarafı ada açıklarındaki petrol ve doğalgaz aramaları için uluslararası enerji şirketleriyle anlaşma imzaladı.
AK Parti'den 'ittifak' açıklamasıAK Parti'den 'ittifak' açıklamasıAK parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhur ittifakı için, "Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir. " ifadelerini kullandı.
Afrin'de flaş gelişme! Ayrılmaya başladılarAfrin'de flaş gelişme! Ayrılmaya başladılarTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin'deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı.
  • Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok12 Mart 2018 Pazartesi 11:40
  • Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!12 Mart 2018 Pazartesi 11:39
  • İhraç edilen asker 'cephanelikle' yakalandı!12 Mart 2018 Pazartesi 11:38
  • İçişleri'nden son dakika açıklaması!12 Mart 2018 Pazartesi 11:21
  • ABD'den Menbiç teklifi!12 Mart 2018 Pazartesi 11:09
  • Afrin'de 3. aşamaya geçildi12 Mart 2018 Pazartesi 11:08
  • ABD'den "İncirlik iddiaları"na cevap!12 Mart 2018 Pazartesi 11:00
  • TSK açıkladı! 3347 terörist öldürüldü12 Mart 2018 Pazartesi 10:00
  • Türk askerini bu sözlerle karşıladılar12 Mart 2018 Pazartesi 09:45
  • Cerablus modeliyle 200 bin kişi evine dönecek12 Mart 2018 Pazartesi 09:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri