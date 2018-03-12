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İhraç edilen asker 'cephanelikle' yakalandı!

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İhraç edilen asker 'cephanelikle' yakalandı!
Konya’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski bir askerde 9 tabancı, 1 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
İhraç edilen asker 'cephanelikle' yakalandı! İhraç edilen asker 'cephanelikle' yakalandı! İhraç edilen asker 'cephanelikle' yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında Kars İl Jandarma Komutanlığında görevliyken disiplinsizlik nedeniyle TSK’dan ihraç edilen Mehmet A’nın (42) silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığına dair haberalan ekipler inceleme başlattı.

Şahsın aracında, üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada, 5 adet Sig Sauer marka tabanca, 4 adet Walther marka tabanca, 1 adet Magnum marka kısa dipçikli av tüfeği, 9 adet şarjör, 89 adet tabanca mermisi, 162 adet av fişeği ele geçirildi.

Şüpheli eski asker gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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