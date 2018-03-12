Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel tüp depolarının bulunduğu alanda bir biri ardına meydana gelen patmalar ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.
12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
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Ankara'da korkunç patlama! Çok sayıda yaralı var
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