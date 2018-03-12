Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detay!

İran'da düşen uçakta ölen Mina Başaran'ın Nisan'da, Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın da bu yaz evlenecekleri, Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni'nin ise hamile olduğu öğrenildi.

Başaran Holdinge ait Challenger 604 tipi özel jet, BAE'den İstanbul'a gelirken İran'da düştü. İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 kız arkadaşı ve üç mürettebat hayatını kaybetti. Evlilik hazırlığı yapan Başaran'ın düğün öncesi Dubai'ye arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği ve dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Ayrıca ölen yolculardan Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri, Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni'nin ise hamile olduğu ortaya çıktı.

11 KİŞİNİN HİKAYESİ

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden 11 kişiyle ilgili yeni bilgi ve fotoğraflar ortaya çıktı.



İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen uçakta hayatını kaybetti.

GELECEK AY EVLENECEKLERDİ

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri öğrenildi. Mina Başaran Ekim ayında nişanlandığı Murat Gezer ile gelecek ay evlenecekti.

2 GÜN ÖNCE O FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI



Hayatını kaybedenlerden Aslı İzmirli, 10 Mart'ta Başaran'ın bekarlığa veda partisi için bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mücevher tasarımcısı olan İzmirli'nin 'Gia Jewels' isimli bir markası bulunuyordu. Aslı İzmirli Kasım ayının sonunda nişanlanmıştı.

MODA, SAĞLIK GİBİ ALANLARDA ÇALIŞIYORLARDI



Baguette Jewellery kurucularından Jasmin Baruh Siloni ise yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And ise klinik psikologdu.

Liana Hananel, "Lily and Rose" isimli marka ile bir çok ünlü ismi giydiriyordu. Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, 'Casa di Denim' adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu.



Burcu Gündoğar Urfalı ise İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta eğitim aldı. Urfalı, mezun olma projesi ile 'Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci olmuştu. Urfalı, 2015 yılında "Bug Uniform" adında kendi şirketini kurarak, kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapmaktadır.



Zeynep Coşkun, Bursalı iş adamı olan Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun'da bu yaz evlenecekti.

MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN



Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu. Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti.



KABİN MEMURU EDA USLU



Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'de kabin memuru olarak görev yapıyordu. Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

HOLDİNG BİNASINDA SESSİZLİK HAKİM



Bu arada Kemerburgaz'da bulunan Başaran Holding binasında sessizlik hakim.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İran'da içinde Mina Başaran'ın da bulunduğu Başaran Holding'e ait düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. Ulaştırma Bakanlığı, düşen jetteki 11 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde:



“Dün İsfahan’ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye’nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir. Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."