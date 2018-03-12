12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 21°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 118.214 1.11
  • Altın: 162,661 0.25
  • Dolar: 3,8380 0.75
  • Euro: 4,7201 0.51

Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması

»
Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, harekata ilişkin açıklamasında, "Sadece PKK değil, DEAŞ da bölgeden temizleniyor" dedi.
Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması

Katar'da bulunan Orgeneral Hulusi Akar, "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor." diye konuştu.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Afrin'de soykırım yapılıyor yalanı için o İngiliz çocuğu kullandılar!Afrin'de soykırım yapılıyor yalanı için o İngiliz çocuğu kullandılar!Terör örgütü PYD/PKK yanlıları, sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için farklı yer ve zamanlarda çekilmiş 3 çocuk fotoğrafını kolajlayarak Afrin gibi servis etti.
Adliyede şok! Babanın yüreği karara dayanmadıAdliyede şok! Babanın yüreği karara dayanmadıKocaeli Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklamasıHulusi Akar'dan flaş Afrin açıklamasıGenelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, harekata ilişkin açıklamasında, "Sadece PKK değil, DEAŞ da bölgeden temizleniyor" dedi.
Direğe tırmanmaya başladı, linç edeceklerdi!Direğe tırmanmaya başladı, linç edeceklerdi!Antalya'nın Alanya ilçesinde Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Vatandaşların direkteki şahsı indirmek için ellerindeki fırçayı fırlattıkları görüldü.
Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detay!Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detay!İran'da düşen uçakta ölen Mina Başaran'ın Nisan'da, Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın da bu yaz evlenecekleri, Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni'nin ise hamile olduğu öğrenildi.
Günün karesi! Mutluluğun fotoğrafı...Günün karesi! Mutluluğun fotoğrafı...ABD destekli terör örgütünün işgali altında adeta terör üssü haline gelen Afrin, temizlenmeye devam ediyor. Kahraman Mehmetçik'imiz, terörden temizlediği köylerde sevgi seliyle karşılaşıyor.
  • Ankara'da korkunç patlama! Çok sayıda yaralı var12 Mart 2018 Pazartesi 13:12
  • Hepsi değişiyor! Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı belirleyecek12 Mart 2018 Pazartesi 13:00
  • Erdoğan'ı şaşırtan rakam,! Duyunca talimat verdi12 Mart 2018 Pazartesi 12:40
  • 'İstiklal Marşı dünyada benzeri olmayan bir marş'12 Mart 2018 Pazartesi 12:23
  • Savcı noktayı koydu! Bu aşk değil cinsel taciz!12 Mart 2018 Pazartesi 12:20
  • Rest çekti! Ya birlikte yapacağız ya da...12 Mart 2018 Pazartesi 12:00
  • AK Parti'den 'ittifak' açıklaması12 Mart 2018 Pazartesi 11:47
  • Afrin'de flaş gelişme! Ayrılmaya başladılar12 Mart 2018 Pazartesi 11:42
  • Türkiye bastırdı ABD kabul etti! YPG'ye büyük şok12 Mart 2018 Pazartesi 11:40
  • Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!12 Mart 2018 Pazartesi 11:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri