Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, harekata ilişkin açıklamasında, "Sadece PKK değil, DEAŞ da bölgeden temizleniyor" dedi.

Katar'da bulunan Orgeneral Hulusi Akar, "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor." diye konuştu.