Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması

Katar'da bulunan Orgeneral Hulusi Akar, "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor." diye konuştu.
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Katar'da bulunan Orgeneral Hulusi Akar, "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor." diye konuştu.