Afrin'de soykırım yapılıyor yalanı için o İngiliz çocuğu kullandılar!

"Afrin'de soykırım yapılıyor" yalanıyla paylaşılan ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan kolajda, üstte yer alan koşan çocuk fotoğrafına montaj yapıldığı tespit edildi.
Afrin'de AFP tarafından çekilen fotoğrafın arka planına, bir patlamaya ait başka bir görüntü yerleştirilerek TSK'nın sivilleri ve çocukları vurduğu algısı yaratılmaya çalışıldı.
Kolajda sol altta yer alan çocuk fotoğraflarının ise Esed rejimi kuşatması altındaki Doğu Guta çekildiği belirlendi.
Kolajın sağ altında yer alan kanlar içindeki çocuk fotoğrafının, 16 Haziran 2015'te İngiltere'de köpek saldırısına uğrayan 18 aylık bebeğe ait olduğu ortaya kondu.
The Sun gazetesindeki "Kızgın köpeğin saldırısına uğrayan bebeğe 240'tan fazla dikiş atılacak" başlıklı haberde, annesinin arkadaşının köpeği tarafından saldırıya uğrayan 18 aylık Mayzee-Jo Gaspa'nın dramına yer verildi.