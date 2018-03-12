Rusya'dan NATO iddiası! 8 ülkede kuruldu

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun Rusya sınırlarına birlik sevk etme süresini en aza indirgemek için Avrupa'da 'askeri Schengen' kurduğunu söyledi.

Fomin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı 'Krasnaya Zvezda' gazetesine verdiği demeçte, "NATOyönetiminin yeni öncelikli faaliyeti, Avrupa'daki lojistik ve ulaşım altyapısını iyileştirmek ve 'askeri Schengen' kurmak. Bunun amacı, birlikleri Rusya sınırına sevk etme süresini en aza indirgemek" dedi.

'NATO, AVRUPA'DA SİLAH REZERVLERİ KURUYOR'

NATO'nun günümüzde birliklerinin Transatlantik sevkiyatıyla ilgili konular üzerinde çalıştığını kaydeden Fomin, bu amaç doğrultusunda Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde silah, askeri teçhizat, mühimmat ve malzeme rezervleri kurulduğunun altını çizdi.

'8 ÜLKEDE KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU'

Rus bakan yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün itibarıyla ABD'nin Avrupa'da konuşlu birliklerinden onlarca kat büyüklüğündeki takviye birliklerin hızlı şekilde sevkiyatı için gerekli bir lojistik rezervi kuruldu. Birliklerin kabulü ve konuşlandırılması için Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Slovakya, Litvanya, Letonya ve Estonya'da 8 koordinasyon merkezi kuruldu."

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Avrupa ülkelerinin Rusya'yı daha etkili bir şekilde caydırmak için ‘askeri Schengen' kurma konusunda anlaşmaları gerektiğini söylemişti.

ABD'li general, Avrupa ülkelerinin sınırlarından silah ve askeri malzeme sevkiyatlarının hızlı bir şekilde yapılması için özel kuralların uygulanması gerektiğini savunmuştu.