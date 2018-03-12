12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 118.411 1.28
  • Altın: 163,592 0.83
  • Dolar: 3,8483 1.02
  • Euro: 4,7410 0.95

Bakan Canikli açıkladı: Nisan ayında Afrin yolcusu

»
Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli yapım yeni mühimmatların kullanılmasının planlandığını belirtti.
Bakan Canikli açıkladı: Nisan ayında Afrin yolcusu
Bakan Canikli açıkladı: Nisan ayında Afrin yolcusu Bakan Canikli açıkladı: Nisan ayında Afrin yolcusu Bakan Canikli açıkladı: Nisan ayında Afrin yolcusu

Canikli, Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarının açılış törenine katıldı.

Bakan Canikli, fuar alanında Türk firmalara ait stantlardaki incelemelerinin ardından AA ve TRT muhabirlerine yaptığı açıklamada, Türk savunma firmalarının DIMDEX-2018’e damga vurduğunu söyledi.

 

Fuarda 33 Türk firmasının standının bulunduğunu vurgulayan Bakan Canikli, "Bu manzara bizim için gurur verici. Bunu fuara katılanlar da takdir ediyor" diye konuştu. Türk savunma sanayisinin geldiği noktaya dikkati çeken Bakan Canikli, bu alanda özel sektörün de önemli ilerlemeler kaydettiğini anlattı.

"Zeytin Dalı Harekatı’nda da büyük oranda yerli ürünler kullanıyoruz, özellikle mühimmat açısından" diyen Canikli, Türk savunma sanayisinin kendi teknolojisini sıfırdan üretebilen bir konuma geldiğini belirtti.

Türk savunma ürünlerine ciddi talebin olduğunu dile getiren Canikli, "Burada sergilenen ürünlerin birçoğu da ihraç edilen ürünler" ifadesini kullandı.

Türk firmalarının savunma sanayisi ürünlerinin uluslararası pazarda yoğun ilgi ve itibar gördüğünü vurgulayan Canikli, dünya genelinde bu alandaki tekel yapının değişmeye başladığını bildirdi. Bu alanda ağırlığın Türkiye başta olmak üzere doğudaki bazı ülkelere yöneldiğini ifade eden Canikli, "Türkiye’nin milli gelirinin artırılması açısından da savunma sanayisi önemli bir rol üstlenmeye başladı" diye konuştu.

- 70 milyar tutarında 700’e yakın proje

Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 mm Kısa Menzilli Çelik Bilyeli Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatının Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılmaya başlandığına yönelik açıklaması hatırlatılarak, “Başka yeni üretilen yerli silah ve mühimmat da harekatta kullanılmaya başlanacak mı” sorusu üzerine Canikli,  "Şu anda 70 milyar tutarında 700’e yakın proje yürüyor farklı şirketler tarafından. Bunlar peyderpey tamamlanıyor ve kullanıma veriliyor. Nisan ayı başında birkaç ürünün inşallah son testleri gerçekleştirilecek. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verilecek, tüm dünyaya da pazarlanmak üzere hazır hale getirilecek." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'de İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiABD'de İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiBakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayarMeclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayarMeclis'te Mehmetçik'e sivilleri öldürüyorlar diyerek iftirada bulunan HDP'li vekil, Meclis Başkanvekili tarafından susturuldu: Burada böyle konuşamazsın.
Fatih Portakal da bozkurt yaptıFatih Portakal da bozkurt yaptıİsmail Küçükkaya'nın sabah haberlerinde bozkurt işareti yapmasının ardından Fatih Portakal da akşam haberlerinde bozkurt işareti yaptı.
ABD'den yeni 'Suriye' hamlesiABD'den yeni 'Suriye' hamlesiABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BMGK'ye "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.
Afrin'den sıcak görüntüler! Celeme böyle alındı!Afrin'den sıcak görüntüler! Celeme böyle alındı!Afrin'de doğu, batı ve kuzey cephelerinden peş peşe son dakika zafer haberleri gelirken, Anadolu Ajansı Celeme köyündeki çatışma görüntülerini paylaştı.
Diyanet'ten İlahiyat Fakülteleri'ne çağrıDiyanet'ten İlahiyat Fakülteleri'ne çağrıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında, 'İlahiyat Fakülteleri ile sinerji oluşturulmalı' diyerek, camilerin minberlerinin ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine açık olduğunu söyledi.
  • Ağrı'da şiddetli çatışma: 1 şehit12 Mart 2018 Pazartesi 20:07
  • THY'den tarihi rekor12 Mart 2018 Pazartesi 20:06
  • Başkan Uysal'dan sürpriz proje!12 Mart 2018 Pazartesi 20:05
  • Taksici- Uber kavgası! Tehdit gibi sözler12 Mart 2018 Pazartesi 19:45
  • Parkta görüntüsünü çektiği 4 genç kızı yaraladı!12 Mart 2018 Pazartesi 19:20
  • Düşen jetin pilotu da FETÖ mağduru12 Mart 2018 Pazartesi 18:55
  • ASELSAN Katar'da 'Şimşek' oldu! İmzalar atıldı12 Mart 2018 Pazartesi 18:30
  • Bakan Canikli açıkladı: Nisan ayında Afrin yolcusu12 Mart 2018 Pazartesi 18:05
  • Ankara'da otopark ücretleriyle ilgili flaş karar!12 Mart 2018 Pazartesi 17:40
  • Rusya'dan NATO iddiası! 8 ülkede kuruldu12 Mart 2018 Pazartesi 17:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri