12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 118.411 1.28
  • Altın: 163,592 0.83
  • Dolar: 3,8483 1.02
  • Euro: 4,7410 0.95

Başkan Uysal'dan sürpriz proje!

»
Başkan Uysal'dan sürpriz proje!
5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 35’inci yıldönümü sebebiyle hazırlanan “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” sergisini gezen Başkan Uysal gezi sonrasında sürpriz Necip Fazıl projesini açıkladı.
Başkan Uysal'dan sürpriz proje! Başkan Uysal'dan sürpriz proje! Başkan Uysal'dan sürpriz proje!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB iştiraki Kültür A.Ş. sponsorluğunda NFK Kültür ve Araştırma Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” Sergisini İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve üstadın torunları ve Kültür A.Ş yöneticileri ile birlikte gezdi.

Kitapseverlerin heyecanla beklediği 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de bir kez daha kapılarını açtı. Aralarında yerli ve yabancı birçok yayınevi ile kurumun bulunduğu fuar 450 binin üzerinde ki kitabı okuyucusuyla buluşturuyor.

 

Kültür dünyasına yaptığı katkı ve kazandırdığı eserlerle adından sıkça bahsettiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’de hem yayınları hem de sponsorluğunu yaptığı “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” Necip Fazıl Sergisi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da  CNR Kitap Fuarı ve “Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” isimli sergiyi gezdi. Kitap fuarında stantları ziyaret ederek yayın evi çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Uysal fuara gelen vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN SÜRPRİZ PROJEYİ AÇIKLADI

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin “Bir Şiir / Bir Hayat” adlı sergisini de gezen Başkan Uysal sergi gezisi sonrasında basın mensuplarına sürpriz Necip Fazıl projesini açıkladı.

-Necip Fazıl’ı Gençlerimize Unutturmayalım-

Necip Fazıl’ın son yüz yılda ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir insanlarının başında geldiğini kaydeden Başkan Uysal, “Şu anda yaşayan birçok insanın dünya görüşü, dünyaya bakışı ve fikirlerin oluşmasında kimin etkisi var desek herhalde en fazla etkisi olan isim Necip Fazıl olur. Böyle olunca da biz de dedik ki Necip Fazıl’ı gençlerimize unutturmayalım. Gençlerimiz bu kültür insanlarını sadece kitaplarında değil o dönemde yaşadıklarıyla da birebir görsün. Hangi şartlarda mücadele verdiklerini bilsin. Bu müze ve sergimiz bu düşüncelerimizle ortaya çıktı” diye konuştu.

-İstanbul’a Kalıcı Necip Fazıl Müzesi-

Necip Fazıl gibi önemli bir isim için hazırladıkları bu projenin fuar süresiyle kısıtlı kalmasını istemediklerinin altını çizen Başkan Uysal açıklamasına şöyle devam etti: “Bu sergiyi İstanbul’da daimi olmasını istiyoruz. Kısa zamanda İstanbul’a kazandıracağımız Necip Fazıl Kültür Evi, Necip Fazıl Müzesi -ismi ailesi nasıl isterse- için bu süreçte yine Necip Fazıl’ın ailesi ile birlikte çalışacağız. Necip Fazıl’ın ailesi kendi imkânlarını ortaya koydular. Necip Fazıl gibi isimler kamuoyunun ortak değerleri. Bazen aileler bu ortak değerleri fazla sahipleniyorlar. Ama görüyoruz ki Necip Fazıl’ın ailesi hukuken kendilerine ait olan bu hakkı herkesle paylaşmak istiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

“Bir Şiir/Bir Hayat-Çile” Necip Fazıl Sergisi, CNR EXPO 5. Hall Sergi Salonunda 18 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'de İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiABD'de İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiBakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayarMeclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayarMeclis'te Mehmetçik'e sivilleri öldürüyorlar diyerek iftirada bulunan HDP'li vekil, Meclis Başkanvekili tarafından susturuldu: Burada böyle konuşamazsın.
Fatih Portakal da bozkurt yaptıFatih Portakal da bozkurt yaptıİsmail Küçükkaya'nın sabah haberlerinde bozkurt işareti yapmasının ardından Fatih Portakal da akşam haberlerinde bozkurt işareti yaptı.
ABD'den yeni 'Suriye' hamlesiABD'den yeni 'Suriye' hamlesiABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BMGK'ye "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.
Afrin'den sıcak görüntüler! Celeme böyle alındı!Afrin'den sıcak görüntüler! Celeme böyle alındı!Afrin'de doğu, batı ve kuzey cephelerinden peş peşe son dakika zafer haberleri gelirken, Anadolu Ajansı Celeme köyündeki çatışma görüntülerini paylaştı.
Diyanet'ten İlahiyat Fakülteleri'ne çağrıDiyanet'ten İlahiyat Fakülteleri'ne çağrıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında, 'İlahiyat Fakülteleri ile sinerji oluşturulmalı' diyerek, camilerin minberlerinin ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine açık olduğunu söyledi.
  • Ağrı'da şiddetli çatışma: 1 şehit12 Mart 2018 Pazartesi 20:07
  • THY'den tarihi rekor12 Mart 2018 Pazartesi 20:06
  • Başkan Uysal'dan sürpriz proje!12 Mart 2018 Pazartesi 20:05
  • Taksici- Uber kavgası! Tehdit gibi sözler12 Mart 2018 Pazartesi 19:45
  • Parkta görüntüsünü çektiği 4 genç kızı yaraladı!12 Mart 2018 Pazartesi 19:20
  • Düşen jetin pilotu da FETÖ mağduru12 Mart 2018 Pazartesi 18:55
  • ASELSAN Katar'da 'Şimşek' oldu! İmzalar atıldı12 Mart 2018 Pazartesi 18:30
  • Bakan Canikli açıkladı: Nisan ayında Afrin yolcusu12 Mart 2018 Pazartesi 18:05
  • Ankara'da otopark ücretleriyle ilgili flaş karar!12 Mart 2018 Pazartesi 17:40
  • Rusya'dan NATO iddiası! 8 ülkede kuruldu12 Mart 2018 Pazartesi 17:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri