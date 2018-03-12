Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, CNN Türk'te katıldığı programda, ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine seslenerek, camilerdeki minberlerin kendilerine açık olduğunu ifade etti.
12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
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Diyanet'ten İlahiyat Fakülteleri'ne çağrı
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