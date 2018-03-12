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Düşen jetin pilotu da FETÖ mağduru

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İran'da düşen ve Başaran Holding'e ait özel jeti kullanan pilot Melike Kuvvet'in de FETÖ mağduru olduğu ortaya çıktı.
Düşen jetin pilotu da FETÖ mağduru
Düşen jetin pilotu da FETÖ mağduru Düşen jetin pilotu da FETÖ mağduru Düşen jetin pilotu da FETÖ mağduru

İran'da düşen ve Başaran Holding'e ait özel jeti kullanan pilot Melike Kuvvet arkasında dram dolu bir hayat bıraktı. Melike Kuvvet’in ordudan atılmasına kadar uzanan bölüme ve daha sonra yaşadıklarına şahitlik eden görev arkadaşı emekli astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Saluk, Melike Kuvvet’in FETÖkumpasına kurban giden subaylardan birisi olduğunu dile getirdi. 2005/2012 yılları arasında Adana İncirlik’te birlikte görev yaptıklarını belirten Saluk, Melike Kuvvet’in kurulan kumpasla 10 dakikalık bir videonun 8 saniyelik bölümü ile ordudan atıldığını söyledi. Saluk, “Merzifon’da çok sevdiği bir arkadaşının doğum gününe katılmıştı. Sivil kıyafetle gittiği bu yaş gününde ricaları kıramayarak şarkı söylemiş. Sesi çok güzeldi. Ardından onu bu görüntüler üzerinden sorguladılar. Onu sorgulamaya gelen şimdi tutuklu olan istihbarat subayları 'Pavyonda şarkı söylemişsin, gece kulüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri' diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi. Ardından bu videoyu gerekçe gösterip 2013 yılında ordudan ihraç ettiler. Kaldı ki Merzifon’da ne bir gece kulübü, ne de bir pavyon yoktu” diye konuştu. 

Murat Saluk, ordudan ihracı sonrasında Kuvvet'in çok zor günler geçirdiğini dile getirdi. Saluk, "Ordudan ihracının ardından çok zor günler geçirdi. Beş parasız kaldı. Evinin dahi kirasını ödeyemeyecek bir durumdaydı. Hatta bir gün bana intiharı düşündüğünü söyledi. Benim evimle onun evi çok yakın olduğundan sık sık beni arar dertleşirdi. Ben de ona intiharın çözüm olmadığını, her şeyin yoluna gireceğini söylerdim. 250 bin TL kadar bir borcu olduğunu biliyorum. Bu arada sadece helikopter pilotu belgesi olduğu için sivil hava yollarına işe giremiyordu, ben 'sivil piyasada helikopter pilotluğu yap' dediğimde ise, 'Abi piyasa kara havacı pilotların elinde, ordudan atıldığım için ve referansım da olmadığı için iş vermiyorlar' diyordu. Ardından Çorlu’da Uçuş Okulu’nda jet pilotu sertifikası aldı. Bir süre sonra da Başaran Holding’de göreve başladı" dedi. 

Mahkeme süreci devam ediyordu 

Melike Kuvvet’in tek hayalinin yeniden orduya geri dönebilmek olduğunu belirten Saluk, “Ordudan ihracı sonrasında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak davayı kaybetti. O davaya bakan hakimler şimdi FETÖ’den içeride. Melike darbe girişiminden sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme davayı yerel mahkemeye gönderdi. Mayıs ayında davası görüşülecekti. Mahkemeden çıkacak karar doğrultusunda orduya geri döneceği umudunu taşıyordu” diye konuştu. 

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