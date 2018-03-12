Taksici- Uber kavgası! Tehdit gibi sözler

Uber’e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" dedi.

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e dava açan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 200'e yakın üyesiyle İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Onlarca taksici adliye önünde araçlarının kornalarına basarak protesto gösterisinde bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Ellerinde pankart ve bayraklarla adliye önünde bir araya gelen taksiciler Uber'in Türkiye'den çıkmasını istedi. 18 bin taksicinin bu işten ekmek kazandığını dile getiren taksiciler, son zamanlarda çıkan Uber'e yönelik saldırıların ise kendileri tarafından gerçekleşmediğini, bu işin bir algı operasyonu olduğunu ileri sürdü. Öte yandan eyleme destek vermek için çok sayıda taksi de adliye önüne geldi. Burada korna çalan taksiciler Uber'i protesto etti.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma taksici odaları yöneticileri ve avukatları hazır bulundu.

'TAKSİ ESNAFININ SABRI TAŞARSA, ESNAF EKMEĞİ İÇİN HER ŞEYİ YAPAR'

Duruşmada söz alan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği avukatları "Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin" değiştiğini belirterek, Uber'le ilgili tedbir alınmasını istedi. Avukatlar, Uber'e erişimin engellenmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkemenin duruşmayı ertelemesinin ardından adliye önünde bir açıklama daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “İstanbul Taksicileri olarak emeğimizi ve ekmeğimizi kesinlikle kimseye yedirtmeyiz. Hâkim 15 gün içerisinde bilirkişi raporunu istedi. 15 gün içerisinde bilirkişi raporu gelir gelmez hâkim tedbir kararını verip açıklayacak. Gelişmeler lehimize. Korsan değiliz, hırsız değiliz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yaptığı, sağı solu yakıp yıktığı gibi eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda çalışmazsa, adalet farklı bir karar verirse taksi esnafının sabrı taşar. Taksi esnafı ekmeği için her şeyi yapar” dedi.

Aksu açıklamasının devamında ise son günlerde basında yer alan görüntülerin 'yanlı' olduğunu iddia etti.

YOLDAN GEÇEN ARAÇLARA PET ŞİŞE ATILDI

Uber protestosu içeren dövizler taşıyan taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi. Bazı taksiciler ise Uber aracı olduğunu tahmin ettikleri bazı minibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi. Protestocu taksicilere meslektaşları engel olmaya çalıştı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu adliye önünde açıklama yaptı.

Aksu, Amerikan şirketi Uber'e karşı hukuki bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Türkiye'de taksi taşımacılığı faaliyetinin, yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirten Aksu, "Taksicilerin yıllardır korsan taşımacılığa karşı verdiği mücadele herkesin malumudur. Uber'in faaliyetleri, korsan taşımacılığın bir diğer görünüşüdür. Ancak ülkemize verdiği zarar dahil olmak üzere tüm sonuçları aynıdır. Bu durum sadece taksici esnafın değil ülke menfaatini gözeten tüm kesimlerin kaygısı olmalıdır" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.