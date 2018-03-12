12 Mart 2018 Pazartesi25 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:14Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 118.411 1.28
  • Altın: 163,592 0.83
  • Dolar: 3,8483 1.02
  • Euro: 4,7410 0.95

ABD'den yeni 'Suriye' hamlesi

»
ABD'den yeni 'Suriye' hamlesi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BMGK'ye "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.
ABD'den yeni 'Suriye' hamlesi ABD'den yeni 'Suriye' hamlesi ABD'den yeni 'Suriye' hamlesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.


Haley, Suriye'de ''Uygulanamayan ateşkesin'' görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği sözleri yerini getirmemekle suçladı.

'HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ'

Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, şunları söyledi:

''Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı.'' dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'de İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiABD'de İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiBakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayarMeclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayarMeclis'te Mehmetçik'e sivilleri öldürüyorlar diyerek iftirada bulunan HDP'li vekil, Meclis Başkanvekili tarafından susturuldu: Burada böyle konuşamazsın.
Fatih Portakal da bozkurt yaptıFatih Portakal da bozkurt yaptıİsmail Küçükkaya'nın sabah haberlerinde bozkurt işareti yapmasının ardından Fatih Portakal da akşam haberlerinde bozkurt işareti yaptı.
ABD'den yeni 'Suriye' hamlesiABD'den yeni 'Suriye' hamlesiABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BMGK'ye "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.
Afrin'den sıcak görüntüler! Celeme böyle alındı!Afrin'den sıcak görüntüler! Celeme böyle alındı!Afrin'de doğu, batı ve kuzey cephelerinden peş peşe son dakika zafer haberleri gelirken, Anadolu Ajansı Celeme köyündeki çatışma görüntülerini paylaştı.
Diyanet'ten İlahiyat Fakülteleri'ne çağrıDiyanet'ten İlahiyat Fakülteleri'ne çağrıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında, 'İlahiyat Fakülteleri ile sinerji oluşturulmalı' diyerek, camilerin minberlerinin ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine açık olduğunu söyledi.
  • Ağrı'da şiddetli çatışma: 1 şehit12 Mart 2018 Pazartesi 20:07
  • THY'den tarihi rekor12 Mart 2018 Pazartesi 20:06
  • Başkan Uysal'dan sürpriz proje!12 Mart 2018 Pazartesi 20:05
  • Taksici- Uber kavgası! Tehdit gibi sözler12 Mart 2018 Pazartesi 19:45
  • Parkta görüntüsünü çektiği 4 genç kızı yaraladı!12 Mart 2018 Pazartesi 19:20
  • Düşen jetin pilotu da FETÖ mağduru12 Mart 2018 Pazartesi 18:55
  • ASELSAN Katar'da 'Şimşek' oldu! İmzalar atıldı12 Mart 2018 Pazartesi 18:30
  • Bakan Canikli açıkladı: Nisan ayında Afrin yolcusu12 Mart 2018 Pazartesi 18:05
  • Ankara'da otopark ücretleriyle ilgili flaş karar!12 Mart 2018 Pazartesi 17:40
  • Rusya'dan NATO iddiası! 8 ülkede kuruldu12 Mart 2018 Pazartesi 17:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri