Meclis Başkanvekilinden HDP'li vekile ayar

Meclis'te Mehmetçik'e sivilleri öldürüyorlar diyerek iftirada bulunan HDP'li vekil, Meclis Başkanvekili tarafından susturuldu: Burada böyle konuşamazsın.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ederken, Afrin merkezi dört bir yandan kuşatmaya alındı.

Afrin'e 1,5 km kala terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den de sesler yükseliyor.

HDP'Lİ VEKİLDEN İFTİRALAR

TBMM'de Afrin harekatıyla ilgili, Meclis Araştırma önergesinin gerekçesini açıklamak üzere HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya kürsüye çıkarak, öldürülen teröristlere sivil diyerek, Türk askeri ve ÖSO'ya katil dedi.

HDP'li Kaya, "Türkmenler, Araplar, Kürtler, Ezidiler ve bütün halklar IŞİD vahşetinden kaçmak için Afrin'e gittiler. Siz gidip böyle bir halkı katlediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANI: ASLA KONUŞAMAZSIN

Bunun üzerine mikrofonu kapattıran Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "Afrin'de bu ülkenin bayrağını, milletini korumak için, harekata girişen ve bu uğurda şehit olan askerlerimizi 'sivil halkı öldürüyorsunuz' diye nitelendiremezsiniz. Asla bu konuşmanıza izin vermeyeceğim, yerinize oturun" diyerek HDP'li vekili susturdu.