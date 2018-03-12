ABD'de İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İRAN'DA DÜŞEN TÜRK JETİ



Başaran Holding'e ait özel jet İran sınırları içinde malesef düştü. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat malesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Onlarla ilgili işlemler devam ediyor.

Elimizdeki verilere göre kazanın nedeni şuanda belli değil. Bunların net sonucu kara kutunun incelemesinden sonra diğer verilerin incelemensinden sonra ortaya çıkacaktır.



AFRİN HAREKATI



Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 bin 381 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 212 bölgenin de kontrol altına alındığını açıkladı.



ABD İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİYOR MU?



ABD'nin İncirlik'ten çekilmesine dair haberler medyada yer aldı.Bu bilgiler ABD tarafından da yalanlandı. Böyle bir karar yok.



ABD İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMELERİ



Müzakere sonunda belli bir noktaya gelindi. Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı.