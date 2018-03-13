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Sular durulmuyor! Kamyonlarla bastılar

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Sular durulmuyor! Kamyonlarla bastılar
Uzun zamandır gündemde olan ve merkez binasını boşaltan Çiftlik Bank'ın alacaklıları Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan tesislerini kamyonlarla bastı. Alacaklılar, dolandırıldıklarını ifade ederek tesiste bulunan hayvanları kamyonlarına yüklemek istedi.
Sular durulmuyor! Kamyonlarla bastılar Sular durulmuyor! Kamyonlarla bastılar Sular durulmuyor! Kamyonlarla bastılar

Aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank ile ilgili en kritik gelişme bu sabah yaşandı. Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Bugün paralarını alabilmek için şirketin Ümraniye'deki binasına çok sayıda kişi geldi.

HAYVANLARINI GERİ ALMAK İSTEDİLER

Şirket binasına giden vatandaşlar karşısında sadece boş bina gördü. Bunun üzerine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan yaklaşık 200 çiftçi, alacaklarını alamayınca tesisi kamyonlarla basarak hayvanlarını geri almak istedi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda Jandarma ekibi gönderildi. Tesise saldırmaya çalışanlarla Jandarma arasında zaman zaman arbede çıktı. Jandarma ve İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ise öfkeli vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor.

Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç ise şirket içi gerçekleştirilen toplantıda, Mehmet Aydın'a ulaşamadığını ve kandırıldığını herkesin başının çaresine bakması gerektiğini belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan "Çiftlik Bank" açıklamasında, "Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetinde, denetime konu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmamıştır" denilmişti.

Tespit edilen hususlar doğrultusunda konu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurması gerektiği değerlendirilmektedir" değerlendirilmesinde bulunuldu.

500 MİLYONDAN FAZLA TOPLADILAR

SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.

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