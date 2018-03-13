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ABD'den Türkiye açıklaması: Harika bir örnek

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD kökenli uçak firması Boeing ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan anlaşmaya ilişkin, "ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'den Türkiye açıklaması: Harika bir örnek
ABD'den Türkiye açıklaması: Harika bir örnek ABD'den Türkiye açıklaması: Harika bir örnek ABD'den Türkiye açıklaması: Harika bir örnek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD kökenli uçak firması Boeing ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan anlaşmaya ilişkin, "ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Nauert, Boeing'in THY ile yapılan anlaşmanın kesinleştiğini bildirmesi üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Nauert paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği." 

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, Türk Hava Yolları (THY) ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu toplam 30 adet 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağına yönelik sipariş anlaşmasının kesinleştiğini bildirmişti.

Boeing tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar alınan bin 300 siparişle Boeing'in tarihindeki en hızlı satılan uçak unvanını kazanan Dreamliner uçakların, THY yolcularına İstanbul'un üçüncü havaalanında hizmet vereceği kaydedilmişti.  

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