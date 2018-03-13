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Mehmeçik'i gören Kandil'den gelen elebaşları arkasına bakmadan kaçtı

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Afrin’deki terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşları Mehmetçik’in iyice yaklaşmasıyla arkasına bakmadan kaçtı.
Mehmeçik'i gören Kandil'den gelen elebaşları arkasına bakmadan kaçtı
Mehmeçik'i gören Kandil'den gelen elebaşları arkasına bakmadan kaçtı Mehmeçik'i gören Kandil'den gelen elebaşları arkasına bakmadan kaçtı Mehmeçik'i gören Kandil'den gelen elebaşları arkasına bakmadan kaçtı

Afrin’deki terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşları Mehmetçik’in iyice yaklaşmasıyla ilçeden kaçarken, kent merkezinden çıkışlarına izin verilmeyen sivillerin örgüte baskıları artıyor. Teröristler, canlı kalkan olarak kullanılmak istemedikleri için bölgeden ayrılmaya çalışan halkı ateş ederek durduruyor.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda TSK ve ÖSO’nun ilçe merkezi sınırlarına girerek ilerlemeyi sürdürmesi nedeniyle, sivillerin örgüt üzerindeki baskısı artıyor. Örgütün kendilerini canlı kalkan olarak kullanmasını kabullenmeyen siviller, ilçe merkezinden güneye doğru gitmek istiyor. Ancak, teröristler sivilleri kontrol noktalarından geri çevirerek çıkışlarını engelliyor.

HALKA ATEŞ AÇTILAR

Sivillere baskısının artması üzerine güneydeki kontrol noktalarından örgüt karargahlarına çağrı yapılarak takviye güç istendi. Gelişmeler, örgütün ilçe merkezindeki kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu gösterdi.

AA’nın ulaştığı, TSK’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Afrin ilçe merkezinin güneyinde kaydettiği görüntülerde, halka ait araçların Afrin’den çıkmak için terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol noktasının önünde konvoy oluşturduğu görülüyor.

Bu sırada halkı engellemeye çalışan ve kontrolü kaybeden teröristler ateş açıyor. Halk bir anda araçların arasından geriye kaçışmaya başlıyor. Ancak Afrin’den çıkmak için teröristlere direnen siviller yeniden toplanıyor. Hemen ardından teröristler beyaz bir minibüsle takviye gönderiyor. Araç hızla sivillere doğru yaklaşarak, yolu kesiyor. Siviller, minibüsün içinden inen silahlı teröristle tartışmaya  başlıyor. O sırada diğer teröristler, sivil araçları birer birer yoldan çektirmeye çalışıyor.

BİN DOLAR VEREN AFRİN'DEN ÇIKIYOR

PYD/PKK terör örgütü, gün içinde bazı sivil araçların Afrin ilçe merkezinden çıkışına, kişi başına bin dolar rüşvet alarak, TSK ve ÖSO’nun ilerleme güzergahında bulunan alanlara yönelmeleri şartıyla izin verdi. Bu şekilde yola çıkan bazı araçlar, ilçe merkezinden güneye ve doğudaki Tel Rıfat’a yol aldı. Teröristler, böylelikle harekâtın önüne sivilleri operasyonları yavaşlatmayı planlıyor.  

UZUN ARAÇ KONVOYU

Afrin’in kent merkezindeki sivillerin bir kısmı ise evlerini terk etmeye başladı. Afrin’de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin’in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtiliyor. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının da Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı. 

ELEBAŞLARI KAÇTI

Yerel kaynaklar, PKK’nın Kandil Dağı’ndan Afrin’e gelen teröristlerle elebaşlarının rejim ve İran destekli güçlerin kontrolündeki Nubul üzerinden çıkış yaptığını teyit ediyor. Kandil kökenli teröristler, harekatın Afrin’in doğusuna yönelerek Halep’e giden yolu kapatma ihtimali nedeniyle önceden kaçmış oldu.

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