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Ege’de yeni tezgah! Yunanistan'ın kirli planı

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Ege’de yeni tezgah! Yunanistan'ın kirli planı
Kardak’ta Türk donanmasından aldığı dersi yeterli görmeyen Yunanistan, Ege’de yeni tezgah peşinde.
Ege’de yeni tezgah! Yunanistan'ın kirli planı Ege’de yeni tezgah! Yunanistan'ın kirli planı Ege’de yeni tezgah! Yunanistan'ın kirli planı

Yunanistan, Kardak’tan sonra, gerilimi Ege’nin tamamına yayacak adımlar atıyor. Bu yılın başından itibaren, Kardak kayalıklarına yönelik mütecaviz tutumunu sürdüren ve her seferinde girişimleri Türk deniz kuvvetleri tarafından geri püskürtülen Atina, şimdi de, 6 Mart’tan Nisan ayı sonuna kadar sözde ilan ettiği NOTAM ile Ege’nin tamamını hedef aldı. Yayınlanan NOTAM açık olarak Ege’de Türk deniz ve hava sahalarını taciz ediyor. Buna göre Yunanistan söz konusu tarihler arasında belirli aralıklarla düzenleyeceği deniz ve hava tatbikatları ile Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak Ege’de belirlediği deniz ve hava sahalarını taciz etmeye yönelik girişimlerde bulunmayı hedefliyor. Konuya ilişkin yayınlanan bir haritada, Yunanistan’ın Türkiye’nin Ege sınırlarının oldukça yakınında silahlı ve silahsız tatbikatlar yapacağı görülüyor. Tatbikat bölgelerinin Girit’ten başlayarak Çanakkale hattına kadar uzandığı, Türkiye kıyılarına oldukça yakın mesafeden geçtiği görülüyor.

TAHRİK KARDAK’TA GERİ TEPTİ

Yunanistan, benzeri bir provokasyonu geçtiğimiz aylarda birkaç kez Kardak’ta da denedi. 18 Ocak’ta, Kardak adaları civarında Türk hücum botuna, Yunan hücum botu çarptı. Gemilerde hasar oluşmadı. 28 Ocak’ta Kardak kayalıklarına çelenk bırakma bahanesiyle çıkmak isteyen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos ve beraberindeki heyet, Türk savaş gemileri tarafından uyarıldı ve adaya yaklaşması engellenerek, Türk kara sularını terk etmesi sağlandı. Yine 13 Şubat’ta Türk ve Yunan deniz güçleri Kardak civarında karşı karşıya geldi, Yunan gemileri adalara yaklaştırılmadı.

EXXONMOBİL DE DEVREDE

Kıbrıs açıklarında doğal gaz araması yapacağı belirtilen ABD’li ExxonMobil enerji şirketine ait “Ocean Investigator” adlı araştırma gemisinin Yunanistan’dan Kıbrıs’ın güneyine doğru hareket ettiği açıklandı. Geminin Kıbrıs’ta belirlenen 10. parselde araştırmalara başlayacağı belirtiliyor. Yine ExxonMobil’e ait bir başka araştırma gemisi “Med Surveyor” da İsrail’in Hayfa açıklarında demirlemiş durumda. Bölgede bulunan ABD 6. Filosu'na ait gemilerin ExxonMobil’in araştırmalarına güvenlik sağlayacağı iddiası Doğu Akdeniz’de gerilimi artırmıştı.

NOTAM NE DEMEK?

Havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri. İngilizce “notice to airmen” (havacılara bildiri) kavramının kısaltmasıdır.

NAVTEX

MF (Medium Frequency) bandında karadaki Navtex yayın istasyonlarından gemilere/ teknelere aciliyet, emniyet, meteoroloji ve çeşitli uyarıların aktarılmasını sağlayan ve uyarıları yazılı olarak verebilen bir sistemdir. Bu bilgiler ücretsiz olarak tüm gemiler/tekneler için yayınlanır.

Yeni Şafak

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