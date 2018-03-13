13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 118.439 0.02
  • Altın: 163,004 -0.31
  • Dolar: 3,8407 -0.20
  • Euro: 4,7382 -0.06

Trump ile Suudi Arabistan Prensi Selman görüşecek

»
Trump ile Suudi Arabistan Prensi Selman görüşecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 20 Mart'ta bir araya geleceğini açıkladı.
Trump ile Suudi Arabistan Prensi Selman görüşecek Trump ile Suudi Arabistan Prensi Selman görüşecek Trump ile Suudi Arabistan Prensi Selman görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 20 Mart'ta Beyaz Saray'da görüşeceğini bildirdi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump'ın Prens Selman ile buluşmasına ilişkin resmi açıklamayı yaptı. Sanders, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Mart'ta Başkan Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Amerikan kamuoyunda bir süredir Muhammed bin Selman'ın ABD'yi ziyaret edeceği konuşuluyordu ancak ziyaretin tarihi net olarak bilinmiyordu.

Veliaht Prens Selman, geçen hafta İngiltere'yi ziyaret etmiş ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmüştü. Prens Selman ayrıca, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Cambridge Dükü Prens William ile de görüşmüştü.

İngiltere'den önce Mısır'ı ziyaret eden Selman, Veliaht Prens olduktan sonraki ilk ziyaretinde Kahire'de önemli görüşmeler yapmıştı.

ABD Başkanı olduktan sonra İran'a yönelik söylemini sertleştiren Trump, bölgede özellikle Suudi Arabistan ile daha yakın bir iş birliği sürecine girmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Lübnan'dan Suudi Arabistan'a çağrıLübnan'dan Suudi Arabistan'a çağrıLübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Suudi Arabistan yönetimine, vatandaşlarına yaptığı 'Lübnan'a seyahat etmeme' uyarısını kaldırma çağrısında bulundu.
Trump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtulduTrump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtulduABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya soruşturmasında, Başkan Trump'ın seçim ekibi ile Moskova'nın gizli iş birliği yapmadığı sonucuna vardı.
ABD: Saldırının arkasında Rusya varABD: Saldırının arkasında Rusya varABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'de eski Rus casusunun zehirlenmesi olayının arkasında Rusya'nın olduğu yönündeki düşünceye inançlarının tam olduğunu söyledi.
İstanbul'da su kesintisi başlıyor! 30 saat sürecekİstanbul'da su kesintisi başlıyor! 30 saat sürecekİstanbul'ıl bazı bölgelerinde 30 saatlik su kesintisi olacağını İSKİ duyurdu.
Gündem bulamadıkları için parlamentoyu açmadılar!Gündem bulamadıkları için parlamentoyu açmadılar!İsviçre'de Federal Meclisi'in üst kanadı Eyaletler Meclisi gündem yokluğu nedeniyle kapılarını açmadı. Meclis, bu yıl içinde daha önce de kapılarını tartışılacak gündem olmadığı için açmamıştı.
Trump ile Suudi Arabistan Prensi Selman görüşecekTrump ile Suudi Arabistan Prensi Selman görüşecekBeyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 20 Mart'ta bir araya geleceğini açıkladı.
  • ABD'ye rest çekti: Biz bağımsız devletiz...13 Mart 2018 Salı 07:45
  • ABD'den Türkiye açıklaması: Harika bir örnek13 Mart 2018 Salı 07:15
  • Rusya'dan İngiltere'ye ağır cevap: Sirk gibisiniz!12 Mart 2018 Pazartesi 22:56
  • Merkel'den 'U' dönüşü!12 Mart 2018 Pazartesi 20:05
  • Yunanistan yeni bir provokasyon peşinde!12 Mart 2018 Pazartesi 15:25
  • Katar katliam planını yayımladı! 'Havaya uçurun'12 Mart 2018 Pazartesi 15:00
  • İsrail'de 'savaş' hazırlığı! Sirenler çaldı...12 Mart 2018 Pazartesi 11:42
  • Putin’den şok eden itiraf! Türk yolcu uçağını düşürün12 Mart 2018 Pazartesi 08:50
  • PKK'lı teröristler tren istasyonlarını işgal etti12 Mart 2018 Pazartesi 08:15
  • ABD'de helikopter ırmağa düştü!12 Mart 2018 Pazartesi 07:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri