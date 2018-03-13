Kanatların neden morardığı belli oldu

Merkezi Denizli’de bulunan Bereket Enerji Grubu, ilk etapta Uşak’taki rüzgar santrallerinin türbin kanatlarını gri renge boyadı. Ancak bulutlu havalarda uçak ve helikopterlerin görüşünü engellediği ve risk oluşturabileceği düşüncesiyle bu renkten vazgeçildi ve kanatlarda mor renk tercih edildi. Bu uygulamadan sonra 36 türbinde hiçbir kuş ölümüne rastlanmadı. Bunun üzerine, Yalova’daki santrallerde de aynı yönteme başvurularak türbin kanatları mor renge boyandı. Burada da kuş ölümlerinin görülmemesi dikkat çekti. Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, “Biliyorsunuz, böcekler çiçeklere giderler, canlı renkler böcekler için bir cazibe merkezi oluyor. Ama ölü çiçekler mor oluyor, sarı oluyor. O tür renklere gitmiyorlar. Böcekler gitmeyince kuşlar da gitmiyor. Dolayısıyla kuş ölümleri azalmış oluyor” dedi.