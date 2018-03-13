13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 118.439 0.02
  • Altın: 163,004 -0.31
  • Dolar: 3,8407 -0.20
  • Euro: 4,7382 -0.06

Kanatların neden morardığı belli oldu

»
Kanatların neden morardığı belli oldu
Merkezi Denizli’de bulunan Bereket Enerji Grubu, ilk etapta Uşak’taki rüzgar santrallerinin türbin kanatlarını gri renge boyadı.
Kanatların neden morardığı belli oldu Kanatların neden morardığı belli oldu Kanatların neden morardığı belli oldu

Merkezi Denizli’de bulunan Bereket Enerji Grubu, ilk etapta Uşak’taki rüzgar santrallerinin türbin kanatlarını gri renge boyadı. Ancak bulutlu havalarda uçak ve helikopterlerin görüşünü engellediği ve risk oluşturabileceği düşüncesiyle bu renkten vazgeçildi ve kanatlarda mor renk tercih edildi. Bu uygulamadan sonra 36 türbinde hiçbir kuş ölümüne rastlanmadı. Bunun üzerine, Yalova’daki santrallerde de aynı yönteme başvurularak türbin kanatları mor renge boyandı. Burada da kuş ölümlerinin görülmemesi dikkat çekti. Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, “Biliyorsunuz, böcekler çiçeklere giderler, canlı renkler böcekler için bir cazibe merkezi oluyor. Ama ölü çiçekler mor oluyor, sarı oluyor. O tür renklere gitmiyorlar. Böcekler gitmeyince kuşlar da gitmiyor. Dolayısıyla kuş ölümleri azalmış oluyor” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Seçim ittifakı teklifi ile ilgili kritik gelişme!Seçim ittifakı teklifi ile ilgili kritik gelişme!TBMM Genel Kurulu'ndaki müzakereleri dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden seçim ittifakı teklifinin 26 maddesi üzerinde tek tek görüşme yapıldı. 26 madde Meclis'te kabul edildi.
Afrin'de flaş gelişme! Sayı 3393 olduAfrin'de flaş gelişme! Sayı 3393 olduAfrin’deki terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşları Mehmetçik’in iyice yaklaşmasıyla arkasına bakmadan kaçtı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 393 oldu.
Afrin'e operasyon başladığında PKK bunu yapacak!Afrin'e operasyon başladığında PKK bunu yapacak!Suriyeli Ebu Adnan, sivil kıyafetler giyerek görüntü veren PKK militanlarının Afrin'e dönük operasyonun başlaması ile mevzilere PKK’nın zorla alıkoyduğu binlerce sivili getireceğini söyledi.
Bonzai içen servis şoförü direksiyonda sızdı…Bonzai içen servis şoförü direksiyonda sızdı…İstanbul’un göbeğinde şoke eden bir olay yaşandı. Zincirlikuyu’da “bonzai” etkisindeki servis şoförü direksiyon başında sızdı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri araçta “bonzai” buldu.
Türkiye hesapları bozdu! B planına geçtilerTürkiye hesapları bozdu! B planına geçtilerPKK’ya terör devleti kurma sevdasından vazgeçmeyen ABD, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği harekâtla planı bozulunca B planını devreye koydu. Yeni plana göre, Afrin ve Münbiç’ten çekilen PKK’lılar Fırat’ın doğusuna yerleşecek.
Ankara'da muvazzaf askerlere büyük operasyon!Ankara'da muvazzaf askerlere büyük operasyon!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişki yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 20 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
  • İran'da düşen jetle ilgili bomba iddia!13 Mart 2018 Salı 09:51
  • Büyük kriz! Yunan tarafı çatışmaya hazır13 Mart 2018 Salı 09:48
  • 38 bin feet’te neler oldu? Pilotlar bayıldı mı?13 Mart 2018 Salı 09:40
  • Türk jetiyle ilgili korkunç iddia! Açıklama geldi13 Mart 2018 Salı 09:10
  • AK Parti’den flaş iptal kararı13 Mart 2018 Salı 09:03
  • Kanatların neden morardığı belli oldu13 Mart 2018 Salı 09:00
  • Çorum'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var13 Mart 2018 Salı 09:00
  • Doktorlardan Erdoğan’a barış ödülü13 Mart 2018 Salı 08:56
  • Ege’de yeni tezgah! Yunanistan'ın kirli planı13 Mart 2018 Salı 08:46
  • İstanbul depremi raporu! İşte en riskli yerler13 Mart 2018 Salı 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri