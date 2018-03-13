Anakara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 20 muvazzaf subay (7 Albay, 8 yarbay, 2 üsteğmen, 3 teğmen ) ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmiş olup Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" denildi.
13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
- 96 Yaşındaki Nazi hapis cezasını çekmeden öldüİlim Yayma Vakfı'nın yeni Divan Başkanı seçildiBeşiktaş'ta Tolgay Arslan kararı! 9 milyon euro...Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçtiÇin 'görünmez uçak' ürettiğini açıkladıTürkler ABD'ye damga vurdu!Taşeron işçi sınav sonucu açıklandıYağmur yağmayınca muskacıyı..LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!Türkiye'yi tahkime götürüyordu! FETÖ'cü çıktı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:48 Güneş 07:13 Öğle 13:20 İkindi 16:36 Akşam 19:15 Yatsı 20:34
- 19°C Adana
- 14°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 12°C Ankara
- 14°C Antalya
- 11°C Artvin
- 17°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 118.280 -0.11
- Altın: 163,644 0.08
- Dolar: 3,8620 0.36
- Euro: 4,7625 0.45
Ankara'da muvazzaf askerlere büyük operasyon!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İlim Yayma Vakfı'nın yeni Divan Başkanı seçildiİlim Yayma Vakfı 47. Olağan Genel Kurulu, 10 Mart 2018 Cumartesi günü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Halkalı yerleşkesinde Umumi Heyet üyeleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Başbuğ: NATO, ABD'ye çalışan bir taşeron örgütEmekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, NATO'nun neden Türkiye'nin yanında durmadığına dair soruları cevapladı.
Afrin'e operasyon başladığında PKK bunu yapacak!Suriyeli Ebu Adnan, sivil kıyafetler giyerek görüntü veren PKK militanlarının Afrin'e dönük operasyonun başlaması ile mevzilere PKK’nın zorla alıkoyduğu binlerce sivili getireceğini söyledi.
Diyanet’te bir ilk!Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın başkan yardımcısı ataması yapıldı.
Yeni gelişme! ABD ve Türk askeri aynı anda...ABD ile yürütülecek Menbiç görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, "Yol haritası belirlenecek. YPG Menbic'ten çekilecek, ABD ve Türk askerleri birlikte güvenliği sağlayacak"dedi
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yağmur yağmayınca muskacıyı..
- O il bu görüntüyü konuşuyor!
- İstanbul'daki korkunç cinayette flaş gelişme!
- Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
- Bu suyu içmek için yurt dışından geliyorlar
- Yine o kadın ve oğlu!
- Baba oğlunu öldürdü, gelini şikayetçi olmadı!
- Her 10 liseliden 6’sı internet sorunlu
- Emine Erdoğan'dan en anlamlı buluşma
- Kadir İnanır'dan açıklama: Asla inanmayın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkatle izledi
- Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.