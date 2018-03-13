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Ankara'da muvazzaf askerlere büyük operasyon!

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Ankara'da muvazzaf askerlere büyük operasyon!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişki yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 20 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara'da muvazzaf askerlere büyük operasyon! Ankara'da muvazzaf askerlere büyük operasyon! Ankara'da muvazzaf askerlere büyük operasyon!

Anakara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 20 muvazzaf subay (7 Albay, 8 yarbay, 2 üsteğmen, 3 teğmen ) ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmiş olup Ankara Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" denildi. 

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