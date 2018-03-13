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Türkiye hesapları bozdu! B planına geçtiler

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Türkiye hesapları bozdu! B planına geçtiler
PKK’ya terör devleti kurma sevdasından vazgeçmeyen ABD, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği harekâtla planı bozulunca B planını devreye koydu. Yeni plana göre, Afrin ve Münbiç’ten çekilen PKK’lılar Fırat’ın doğusuna yerleşecek.
Türkiye hesapları bozdu! B planına geçtiler Türkiye hesapları bozdu! B planına geçtiler Türkiye hesapları bozdu! B planına geçtiler

Batı'nın Ortadoğu diye tabir ettiği bölgemiz üzerinde kurduğu kanlı plan için milyonlarca cana kıyıldı.

Resmi rakamlara göre, 2003 Irak işgalinden bugüne kadar Irak’ta ölen sivil sayısı 115 bin, gayriresmi rakamlar ise gerçek sayının 600 bin civarında olduğunu iddia ediyor. Suriye’de ise yedinci yılını dolduran kanlı savaşın bilançosu ise 511 bin olarak açıklandı.

PKK’ya devlet kurma sevdası

Büyük İsrail Projesi kapsamında başlatılan kaos planına göre Irak ve Suriye savaşlarının sonunda bölgede mezhepsel ve ırksal olarak küçük devletler kurulması planlandı. Bu planların göbeğinde ise Türkiye’yi istikrarsızlaştırma konusunda ABD için “anahtar” vazifesi gören PKK oldu. Özellikle Suriye savaşı boyunca bölgede avantaj kazanan PKK, ABD tarafından silahlandırılarak bölgedeki “en etkili” silahlı güçlerden biri haline getirildi.

Türkiye operasyonlarla geri adım attırdı

Bugüne kadar verdiği desteğe resmiyet kazandırmak isteyen ve terör örgütüne bölgede bir devlet kurdurmak isteyen ABD, Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle Afrin’de kurumsallaşmaya çalışan örgüte darbe vurulmasının ardından “çıkış yolu” arayan ABD, çareyi bütün PKK’lıları Fırat’ın doğusuna çekmekte buldu.

PKK Fırat’ın doğusuna çekilecek

Washington Post (WP) gazetesi, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Türkiye-ABD teknik komitesinin Suriye konulu toplantısından sonra ABD’nin PKK unsurlarını Münbiç’e çekmeye karar verdiğini bildirdi.

Gazete yayımladığı haberde, ABD’nin Fırat’ın batısında bulunan Afrin ve Münbiç’teki terör unsurlarının Fırat’ın doğusuna çekilmesini kabul etti. Yeni plana göre, Ayn-el Arap, Rakka, Tel Abyad, Haseke, Resulayn, Kamışlı gibi bölgeleri de içine alan bir PKK devleti kurulacak ve tanınmasını isteyecek.

PKK’dan Afrin’e canlı kalkan sevkiyatı

ABD’nin bu yeni hamlesine rağmen terör örgütü PKK Afrin’e güç kaydırmaya devam ediyor. Rakka ve Kamşılı gibi bölgelerdeki 6 bin teröristi Afrin’e gönderme kararı alan terör örgütü bir yandan da Zeytin Dalı Harekâtı üzerinde algı operasyonu yürütebilmek adına sivilleri de bölgeye çekmeye başladı. ABD, Rusya ve diğer emperyalist ülkelerden beklediği desteği bulamayan terör örgütü PKK, Irak ve Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde esir aldığı yüzlerce sivili canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin’e gönderme kararı aldı. Suriye’nin Münbiç, Rakka, Ayn-el Arap (Kobani), Haseke, Kamışlı, Irak’ın Süleymaniye ve Halepçe gibi bölgelerinden Afrin’e götürülen sivilleri canlı kalkan olarak kullanacaklar. Canlı kalkan eylemi için “gönüllülük” palavrasını uyduran örgüt medyası ise, şimdiden oluşacak sivil kayıp algısı için zemin hazırlamaya başladı.

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