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İstanbul'da su kesintisi başlıyor! 30 saat sürecek

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İstanbul'da su kesintisi başlıyor! 30 saat sürecek
İstanbul'ıl bazı bölgelerinde 30 saatlik su kesintisi olacağını İSKİ duyurdu.
İstanbul'da su kesintisi başlıyor! 30 saat sürecek İstanbul'da su kesintisi başlıyor! 30 saat sürecek İstanbul'da su kesintisi başlıyor! 30 saat sürecek

Yenileme, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçelerinde bazı bölgelere 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan itibaren 30 saat süreyle su verilmeyecek.

Kağıthane-Levent ana isale hattında yapılacak yenileme, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden ( İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma çerçevesinde, Beyoğlu ilçesinde, Kaptan Paşa, Piyale Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa, Keçeci Piri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacı Ahmet, Bostan, Bülbül, Kocatepe, Çukur, KalyoncuKulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Çatma Mescit, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Cihangir, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Evliya Çelebi, Şahkulu, Asmalı Mescit, Katip Mustafa Çelebi ve Tomtom Mahalleleri ile Ömer Avni, Örnektepe ve Pürtelaş Hasan Efendi Mahallerinin üst kotları su alamayacak.

Şişli ilçesinde ise Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişehir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya Mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Kağıthane'de Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez Mahalleleri ile Yahya Kemal Mahallesi'nin üst kotlarına su verilmeyecek.

Beşiktaş ilçesinde de Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım Mahalleleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotlarında su kesintisi uygulanacak.

Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk Mahalleri de aynı saatlerde su alamayacak.

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