Terim'den önce Terim'den sonra! Sinan Gümüş...

Igor Tudor'un kalması durumunda Galatasaray'dan ayrılacak olan Sinan Gümüş, Fatih Terim'in elinde başka bir kimliğe büründü.

Büyük gerilim ve stres altındaki Atiker Konya maçına damga vuran Sinan Gümüş'ün ulaştığı nokta tesadüf değil; bir planlamanın sonucu...

Türk Telekom Stadı'nı sevince boğan golü atan öncesinde de Gomis'e asist yapan 23 yaşındaki futbolcu Terim'le beraber kendini buldu.

İşte Sinan'daki büyük değişimin nedenleri...

1. TUDOR'LA OLMADI: Hırvat teknik adam zamanında ligde koskoca ilk yarı 3 maçta 39 dakika şans buldu. Bu kısa sürede gol atamadı, asist yapamadı. Tudor kalsa Sinan kesinlikle başka bir takıma gidecekti. Yaz döneminde Benfica, Fiorentina ve Atalanta'nın gündemine gelen futbolcu son anda kalmıştı.

2. TERİM ŞANS VERDİ: Terim ligde 157 dakika şans verdi. Sinan bu süreçte 2 gol, 1 asist yaptı. Kupayla beraber Sinan'ın bu sezon toplam forma giydiği maç sayısı 19... Sinan bu dönemde 8 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

3. KAYSERİ KONUŞMASI: Fatih Terim'in Kayseri maçından sonra kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle eleştirilen Sinan'a sahip çıkması futbolcuyu olumlu yönde etkiledi. Terim maç sonrası kaçırdığı gollerden ziyade, pozisyonlara girmesini övmüş ve ilerde bunların gole çevrileceğini söylemişti.

4. KİLO VERDİ: Terim ve sağlık ekibinin uyarıları sonrası beslenmesine, özel hayatına, uyku düzenine dikkat etti. Bu süre zarfında 4 kilo verdi ve daha fit hale geldi.

5. İYİ İLETİŞİM: Kendini sadece Almancı denen grubuna yakın tutmadı. Bütün futbolcularla iyi diyalog kurdu. Bunun son örneği Nagatomo... Bu da onu takımda sevilen isimlerden biri haline getirdi.

2: Bu sezon özellikle kupadaki 6 gol, 4 asistlik performansıyla büyük alkış alan Sinan Gümüş, Süper Lig'de de toparlandı. Konyaspor karşısında takımını galibiyete taşıyan milli futbolcu ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

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