13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 13:20İkindi 16:36Akşam 19:15Yatsı 20:34
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 118.280 -0.11
  • Altın: 163,644 0.08
  • Dolar: 3,8620 0.36
  • Euro: 4,7625 0.45

ABD: Saldırının arkasında Rusya var

»
ABD: Saldırının arkasında Rusya var
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'de eski Rus casusunun zehirlenmesi olayının arkasında Rusya'nın olduğu yönündeki düşünceye inançlarının tam olduğunu söyledi.
ABD: Saldırının arkasında Rusya var ABD: Saldırının arkasında Rusya var ABD: Saldırının arkasında Rusya var

Afrika seyahatinde olan Bakan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili yazılı açıklamasını paylaştı.

"İngiltere'nin yürüttüğü soruşturmaya ve Rusya'nın saldırının arkasında olduğu yönündeki düşüncesine güvenimiz tam." ifadesini kullanan Tillerson, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırıların hiçbir meşru tarafı yoktur ve Rusya'nın tekrar bu tür girişimlerde bulunması bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Ukrayna'dan Suriye'ye, şimdi ise İngiltere'de, Rusya açıkça diğer ülkelerin bağımsızlığını ve bu ülkelerin vatandaşlarını hedef alarak dünyada istikrarsızlığa yol açan davranışlarını devam ettiriyor. Bu cinayeti işleyen ve bu cinayetin işlenmesi için emir verenlerin gerekli ağır sonuçla yüzleşmesi konusunda (İngiltere ile) mutabık kaldık."

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı kimyasalla ilgili, İngiliz Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirmiş ve "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu maddenin "Novichok" olarak bilinen kimyasal grubuna dahil olduğunu aktaran May, Salisbury yakınında yer alan Porton Down Laboratuvarı'ndaki incelemelerin ardından tespit edilen kimyasalın daha önce Rusya tarafından üretilmiş olduğu ve bu ülkenin aynı kimyasalı halen de yapabileceğinin bilindiğini söylemişti.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği ise Skripal olayıyla ilgili kendilerine yönelik "temelsiz suçlamaların" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini iddia etmişti.

ABD'DEN İNGİLTERE'YE DESTEK 

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, günlük basın brifinginde, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, "Bir İngiliz vatandaşına karşı İngiltere topraklarında son derece öldürücü bir sinir etmeninin kullanılması zorbalıktır. Bu saldırı pervasız, sorumsuz ve ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Bu saldırıyı bütünüyle kınıyoruz." dedi.

Açıklamasında Rusya'nın ya da başka bir ülkenin adını zikretmeyen Sanders'ın saldırıyı sert bir dille kınaması dikkati çekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
96 Yaşındaki Nazi hapis cezasını çekmeden öldü96 Yaşındaki Nazi hapis cezasını çekmeden öldüAuschwitz Nazi konsantrasyon kampının kayıtlarını tutan kişi olarak bilinen Oskar Groening'in 96 yaşında öldüğü duyuruldu.
Rusya resti çekti! Savaş sinyaliRusya resti çekti! Savaş sinyaliRusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Suriye'yi bombalanması ve buradaki Rus askerlerinin hayatının tehlikeye girmesi halinde Rusya'nın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.
ABD: Taliban'ın bir kısmı müzakereye açıkABD: Taliban'ın bir kısmı müzakereye açıkAfganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bazı Taliban gruplarının barış görüşmeleriyle net bir şekilde ilgilendiğini söyledi.
Askerlik tartışmaları İsrail'i karıştırdıAskerlik tartışmaları İsrail'i karıştırdıİsrail’de aşırı dinci Ultra-Ortodokslara askerlikten muafiyetin kaldırılması planı hükümet krizine yol açtı. Aşırı sağ partiler muafiyeti savunurken Savunma Bakanı Liebermann koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.
Akılları başlarına yeni geldi: Kadınlar da önemliAkılları başlarına yeni geldi: Kadınlar da önemliAlmanya’nın yüksek tirajlı bulvar gazetesi Bild, kadınları incitici ve aşağılayıcı olduğu gerekçesiyle üstsüz kadın fotoğrafı yayımlamama kararı aldı.
Gazze'de korkutan patlama!Gazze'de korkutan patlama!Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyu Gazze'ye girerken patlama sesi duyuldu.
  • Trump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtuldu13 Mart 2018 Salı 10:40
  • Lübnan'dan Suudi Arabistan'a çağrı13 Mart 2018 Salı 10:24
  • ABD: Saldırının arkasında Rusya var13 Mart 2018 Salı 10:19
  • İstanbul'da su kesintisi başlıyor! 30 saat sürecek13 Mart 2018 Salı 10:10
  • Gündem bulamadıkları için parlamentoyu açmadılar!13 Mart 2018 Salı 09:55
  • Trump ile Suudi Arabistan Prensi Selman görüşecek13 Mart 2018 Salı 08:54
  • ABD'ye rest çekti: Biz bağımsız devletiz...13 Mart 2018 Salı 07:45
  • ABD'den Türkiye açıklaması: Harika bir örnek13 Mart 2018 Salı 07:15
  • Rusya'dan İngiltere'ye ağır cevap: Sirk gibisiniz!12 Mart 2018 Pazartesi 22:56
  • Merkel'den 'U' dönüşü!12 Mart 2018 Pazartesi 20:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri