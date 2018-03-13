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Fenerbahçe'de bir devrin sonu!

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Fenerbahçe'de bir devrin sonu!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupadaki Beşiktaş derbisinde gördüğü gereksiz kırmızı kart nedeniyle çok sinirlendiği Volkan Demirel'e Malatya maçında kaleyi teslim etmişti.
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Fenerbahçe'de bir devrin sonu!

Kaptan, kalesine gelen toplam 6 isabetli şutu da kurtararak adeta maçm kahramanı oldu. Gösterdiği bu performansıyla da takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı yaptı. Deneyimli file bekçisi 16. maçında 5. kez kalesinde gol görmedi.

Malatya maçında sürpriz bir karara imza atan Kocaman'ın sezon başında Volkan'ın takımdan gönderilmesine engel olduğu da ortaya çıktı.

DEV BULUŞMA KALAMIŞ'TA YAPILDI 

Aykut Kocaman, sezon başında takımda kalanları ve gidenleri belirlemek için yönetici Ali Yıldırım ile Kalamış'ta bir araya geldi. Volkan Demirel gidecekler arasındaydı.

Bursa'nın kaptanı Harun Tekin kadroya dahil edilecekti. Harun'la ve Bursaspor'la da anlaşılmıştı. Ali Yıldırım, Volkan'a da ayrılma kararı iletmişti.

Bu karar sonrası 36 yaşındaki file bekçisi Aykut Kocaman ile görüşerek kalmak istediğini iletti. Kocaman, bu görüşmeden sonra Başkan Aziz Yıldırım'a "Volkanla devam etmek istiyorum" istediğinde bulundu. Bunun üzerine Harun'dan vazgeçildi ve Volkanla yola devam kararı alındı. 

KOCAMAN VOLKAN'LA GÖRÜŞECEK 

Böylece takımda kalan Volkan son dönemde gösterdiği performansla takımını sırtlayan oyuncuların arasında yer aldı. Aykut Kocaman'ın cumartesi günü oynanacak derbi öncesi oyuncusuyla bir kez daha görüşme yaparak sinirlerine hakim olması konusunda uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

Kaptan ise G.Saray derbisi ile ilgili takım arkadaşlarına bir ritüel haline gelen uyarılarını tekrar edecek.

Akşam

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