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Trump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtuldu

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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya soruşturmasında, Başkan Trump'ın seçim ekibi ile Moskova'nın gizli iş birliği yapmadığı sonucuna vardı.
Trump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtuldu
Trump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtuldu Trump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtuldu Trump şimdilik Rusya'nın gölgesinden kurtuldu

ABD'de Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu  Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince Rusya soruşturmasının tamamlandığı ve  ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanya ekibiyle Rusya arasında  herhangi bir "gizli iş birliği" olduğuna yönelik kanıt bulunamadığı açıklandı. 

Komite Başkanı Teksas vekili Mike Conaway, basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, yaklaşık 150 sayfalık nihai raporlarını tamamladıklarını ifade etti.

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla 2016 ABD Başkanlık seçimlerine  müdahale edip etmediğini araştırmak üzere Ocak 2017'de açılan soruşturma  kapsamında bugüne kadar 73 kişiyi ifadeye çağıran ve 300 binden fazla dokümanı  inceleyen komite, Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş  birliği olduğu kanaatine varmadı.

Trump'ın yakın ekibi ifade vermişti

Komitenin ifadeye çağırdığı isimler arasında Trump'ın eski  başstratejisti Steve Bannon, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile  Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. da bulunuyordu.

Conaway, araştırmaları boyunca bazı kötü yönetilmiş süreçler ve  toplantılar gördüklerini ancak gizli iş birliğini gösteren herhangi bir kanıt  bulamadıklarını belirtti.

Demokratlar öfkeli

Söz konusu raporu komitenin Demokrat üyelerine gönderen Conaway, daha  sonra raporun son halini kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.

Aynı komitede yer alan Demokrat üyeler adına açıklama yapan Kaliforniya vekili Adam Schiff ise Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu komitenin  vardığı sonucu "trajik bir dönüm noktası" sözleriyle eleştirdi.

Trump'tan açıklama

Öte yandan, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan  Trump, büyük harflerle, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 14 aylık  derinlikli soruşturması sonucunda Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasında  2016 Başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik herhangi bir gizli iş birliği ya da  koordinasyon delili bulamamıştır" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine siber  saldırılarla Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla hem ABD Kongresinde hem de Özel  Yetkili Savcı Robert Mueller nezdinde ayrı ayrı soruşturma başlatılmıştı.

ABD Kongresinin alt kanadı sayılan Temsilciler Meclisi İstihbarat  Komitesindeki soruşturma dün açıklanan raporla sona ererken, Kongrenin diğer  kanadı olan Senatodaki İstihbarat Komitesi kendi uhdesindeki soruşturmayı  sürdürüyor.

Söz konusu seçimlere müdahale iddiaları Moskova yönetimi tarafından  başından itibaren reddediliyor.

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