Transfer görüşmeleri başladı! Love ile takas...

Beşiktaş'ta tüm gözler şampiyonluk yarışına çevrilmiş olsa da, sezon sonu transfer görüşmeleri de şimdiden başladı. Brezilya basını Flamengo'da forma giyen Lucas Paqueta'nın, Vagner Love ile takasta kullanılabileceğini yazdı.

Siyah beyazlılar yurt içinde ve yurt dışında bir çok isimle temasa geçerken, günün bomba iddiası ise Brezilya'da yayın yapan Esporte Interativo kanalında geldi.

Kanal, Beşiktaş'ın ara transferde renklerine bağladığı Vagner Love'un önümüzdeki sezon Brezilya'da forma giyebileceğini iddia etti.

Haber, Vagner Love'un bir süre önce Portekiz'in Ojogo gazetesine verdiği demece dayandırıldı.

BONSERVİSE KARŞILIK

Sambacının "Bir gün Sporting gibi büyük bir kulüpte oynamak isterim" açıklamasının ardından, Portekiz ekibinin Doumbia'nın yerine Vagner Love'u alıp almayacağı tartışıldı.

Esporte Interativo'daki programın yorumcusu ise "Türkiye'de, Lucas Paqueta'nın Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor. Bu da aklıma Lucas'ın bonservisi için Beşiktaş'ın Vagner'i de önerebileceği ihtimalini getiriyor" diyerek olaya farklı boyut kazandırdı.

Flamengo devre arasında Vagner Love'u istemiş, fakat Alanyaspor'un istediği 3 milyon euro'yu veremediği için sambacı Beşiktaş'a gelmişti.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Paqueta, geçen sezon Flamengo formasıyla 36 maçta 5 gol atarken; bu sezon ise 8 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.