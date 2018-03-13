Afrin'e operasyon başladığında PKK bunu yapacak!

Suriyeli Ebu Adnan, sivil kıyafetler giyerek görüntü veren PKK militanlarının Afrin'e dönük operasyonun başlaması ile mevzilere PKK’nın zorla alıkoyduğu binlerce sivili getireceğini söyledi.

Ebu Adnan, “Maarata köyünde örgütün büyük bir hapishanesi var ve orada PKK’ya muhalif 2 binden fazla insan zorla tutuluyor ayrıca kırsaldan getirdikleri binlerce sivili göz hapsinde tutuyorlar, Afrin’e müdahele başladığında hepsini hendeklere sürecekler” diye konuştu.

Ebu Adnan, pazartesi günü kurulan PKK barikatlarını aşarak güneye giden 400 araçlık sivil konvoyunun da Halep’e ulaştığını ifade etti.

İmkan bulan her sivilin Afrin’den ayrılmakta tereddüt etmeyeceğini vurgulayan Afrinli kaynak, bazı araçlara PKK militanları tarafından ateş edildiğini belirtti.