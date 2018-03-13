Afrin'de flaş gelişme! Sayı 3393 oldu

Afrin’deki terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşları Mehmetçik’in iyice yaklaşmasıyla arkasına bakmadan kaçtı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 393 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 53. güne girildi. Suriye'nin Afrin karasalında gerçekleştirilen harekatta TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. TSK'dan yapılan açıklamada harekat kapsamında 3393 terörist etkisiz hale getirilirken, birlikler Afrin kent merkezine 1.5 kilometre mesafede konuşlanmış durumda. Zeytin Dalı Hareketi 52'inci gününde Afrin kent merkezinin kuşatması için Fırat Kalkanı bölgesinden 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi Suriye'ye sevk edildi.

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

10:00: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu.

08.20 : Afrin'den sivillerin en net kaçış görüntüleri, Kuzey Irak merkezli bir televizyon kanalı tarafından ekrana getirildi. Bir balkondan çekilen görüntülerde Afrin çıkışında yüzlerce araç kentten ayrılmaya çalışıyor.

08.00 : Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'te akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi.

07.45 : Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, dün Cinderes ve Bülbül bölgesinde 11 yeni köyü YPG'li teröristlerden temizledi.



07.25 : Afrin'deki son haritaya göre Türk özel kuvvetler askerleri ve ÖSO unsurları doğu cephesinde güneye doğru ilerliyor. Yakın zamanda Suriye rejiminin kontrol ettiği alana ulaşılacak. Böylece YPG'lilerin Afrin'den kaçış şansı kalmayacak.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın elli üçüncü gününde sahadaki gelişmeleri canlı blogla dakika dakika aktaracağız.

HALKA ATEŞ AÇTILAR

Sivillere baskısının artması üzerine güneydeki kontrol noktalarından örgüt karargahlarına çağrı yapılarak takviye güç istendi. Gelişmeler, örgütün ilçe merkezindeki kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu gösterdi.

AA’nın ulaştığı, TSK’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Afrin ilçe merkezinin güneyinde kaydettiği görüntülerde, halka ait araçların Afrin’den çıkmak için terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol noktasının önünde konvoy oluşturduğu görülüyor.

Bu sırada halkı engellemeye çalışan ve kontrolü kaybeden teröristler ateş açıyor. Halk bir anda araçların arasından geriye kaçışmaya başlıyor. Ancak Afrin’den çıkmak için teröristlere direnen siviller yeniden toplanıyor. Hemen ardından teröristler beyaz bir minibüsle takviye gönderiyor. Araç hızla sivillere doğru yaklaşarak, yolu kesiyor. Siviller, minibüsün içinden inen silahlı teröristle tartışmaya başlıyor. O sırada diğer teröristler, sivil araçları birer birer yoldan çektirmeye çalışıyor.

BİN DOLAR VEREN AFRİN'DEN ÇIKIYOR

PYD/PKK terör örgütü, gün içinde bazı sivil araçların Afrin ilçe merkezinden çıkışına, kişi başına bin dolar rüşvet alarak, TSK ve ÖSO’nun ilerleme güzergahında bulunan alanlara yönelmeleri şartıyla izin verdi. Bu şekilde yola çıkan bazı araçlar, ilçe merkezinden güneye ve doğudaki Tel Rıfat’a yol aldı. Teröristler, böylelikle harekâtın önüne sivilleri operasyonları yavaşlatmayı planlıyor.

UZUN ARAÇ KONVOYU

Afrin’in kent merkezindeki sivillerin bir kısmı ise evlerini terk etmeye başladı. Afrin’de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin’in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtiliyor. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının da Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.

ELEBAŞLARI KAÇTI

Yerel kaynaklar, PKK’nın Kandil Dağı’ndan Afrin’e gelen teröristlerle elebaşlarının rejim ve İran destekli güçlerin kontrolündeki Nubul üzerinden çıkış yaptığını teyit ediyor. Kandil kökenli teröristler, harekatın Afrin’in doğusuna yönelerek Halep’e giden yolu kapatma ihtimali nedeniyle önceden kaçmış oldu.