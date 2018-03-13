4 yıl Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, yine rahat durmadı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray'da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.
Brezilyalı futbolcu canlı yayın sırasında ''F**k fener abi'' dedi. Melo'nun yaptığı bu yorum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
13 Mart 2018 Salı26 C.Ahir 1439
- 96 Yaşındaki Nazi hapis cezasını çekmeden öldüİlim Yayma Vakfı'nın yeni Divan Başkanı seçildiBeşiktaş'ta Tolgay Arslan kararı! 9 milyon euro...Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçtiÇin 'görünmez uçak' ürettiğini açıkladıTürkler ABD'ye damga vurdu!Taşeron işçi sınav sonucu açıklandıYağmur yağmayınca muskacıyı..LG G7 Neo IPhone X benzerliği ile dikkat çekiyor!Türkiye'yi tahkime götürüyordu! FETÖ'cü çıktı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:48 Güneş 07:13 Öğle 13:20 İkindi 16:36 Akşam 19:15 Yatsı 20:34
- 19°C Adana
- 14°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 12°C Ankara
- 14°C Antalya
- 11°C Artvin
- 17°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 118.280 -0.11
- Altın: 163,644 0.08
- Dolar: 3,8620 0.36
- Euro: 4,7625 0.45
Melo, yine F.Bahçe'ye küfür etti!
4 yıl Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, yine rahat durmadı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray'da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan kararı! 9 milyon euro...Beşiktaş, Tolgay Arslan için 9 milyon euro teklif eden Bayer Leverkusen'e sezon sonunu işaret etti.
Flaş! Beşiktaş Alman hoca ile görüştü...Beşiktaş, Alman futbol adamı Dietmar Beiersdorfer'i altyapının başına getirmek istiyor.
Alper Potuk: G.Saray'a sahayı dar edeceğizFenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Alper Potuk, Galatasaray'a sahayı dar ederek kazanacaklarını iddia etti.
Galatasaray, Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyorSpor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.
Volkan isyan ettirdi! 'Yeter abi kedi mi yuttun'Malatya’da 4 önemli kurtarışla devleşen Volkan Demirel, Adem Büyük’ü isyan ettirdi: Yeter be abi, kedi mi yuttun.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yağmur yağmayınca muskacıyı..
- O il bu görüntüyü konuşuyor!
- İstanbul'daki korkunç cinayette flaş gelişme!
- Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
- Bu suyu içmek için yurt dışından geliyorlar
- Yine o kadın ve oğlu!
- Baba oğlunu öldürdü, gelini şikayetçi olmadı!
- Her 10 liseliden 6’sı internet sorunlu
- Emine Erdoğan'dan en anlamlı buluşma
- Kadir İnanır'dan açıklama: Asla inanmayın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkatle izledi
- Kaza sonrası Başaran Ailesi'nden flaş karar!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.