Gerilim tırmanıyor! Yunan komutan sınırda geceledi

Türkiye sınırını geçtikten sonra Edirne’de yasak askeri bölgede yakalanan Yunan askerleriyle ilgili olarak Yunan kamuoyundaki tartışmalar devam ediyor.

İki ülke arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanırken sınırda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis önceki gün Meriç sınırına gelerek geceyi buradaki bir karakolda geçirdi.

Türkiye sınırını geçtikten sonra Edirne’de yasak askeri bölgede yakalanan Yunan askerleriyle ilgili olarak Yunan kamuoyundaki tartışmalar devam ediyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un “Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" şeklindeki imalı sözleriyle artan gerilim sınıra da yansıdı.

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis önceki gün Meriç sınırına gelerek geceyi buradaki bir karakolda geçirdi. Edirne’de tutuklu Yunan askerlerin bağlı olduğu birliği de ziyaret eden Korgeneral askerlerin aileleriyle de görüştü. Bölgeden ayrılan Alkiviadis, yaptığı açıklamada yeni Savunma Bakan Yardımcısı ile bu haftaiçi tekrar bölgedeki askeri birlikleri denetlemeye geleceklerini söyledi.

DEVLET KANALINA SERT ELEŞTİRİ

Öte yandan Yunan haber siteleri Türkiye’de tutuklu iki asker için Meriç bölgesindeki Orestiada’da bir miting düzenlendiğini, ayrıca askerlerin birliğine moral için yürüyüş yapılacağını da yazdı. Bazı haberlerde de Yunanistan devlet televizyonu ERT ve haber ajansı ANA-MPA “Yunan hükümetince teyit edilmeyen” bilgi ve haberlere yer vererek “Türkiye’nin propagandasına alet olmakla” suçlandı. “Kamu diplomasisinin sadece Dışişleri Bakanlığınca değil devletin tüm organlarınca yerine getirilmesi gereken bir görev olduğu ama ERT ve ANA-MPA’nın ‘bu görevi başaramadığı’ ve kriz yönetiminde Yunan hükümetini zor durumda bıraktığı eleştirisi yapıldı.